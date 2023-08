Ex concorrente del Grande Fratello rivendica l’idea del taxi gratis fuori dalle discoteche: “Ideato da me”

L’iniziativa del taxi gratis all’uscita delle discoteche, del quale si sta parlando in questi giorni, sarebbe un’idea di una ex concorrente del Grande Fratello che, invitata a un tavolo governativo per trovare soluzioni sul tema della sicurezza stradale, avrebbe lanciato la proposta che ora rivendica.

L’idea del taxi davanti le discoteche

Sarebbe di Nikita Pelizon, 29enne triestina vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, l’idea proposta ora dal Governo, e sponsorizzata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sui taxi gratuiti davanti le discoteche.

Per il momento, è stato firmato un protocollo d’intesa al Mit tra il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, rappresentato da Matteo Salvini, e le associazioni che riguardano l’intrattenimento notturno.

È al momento solo un progetto sperimentale, che dovrebbe essere testato da agosto fino a metà settembre. Del quale ora la ex gieffina rivendica la paternità.

Le dichiarazioni di Nikita Pelizon

L’ultima vincitrice del reality dedicato ai “Vip”, che ha dedicato la sua vittoria ai suoi spiriti guida, “gli angeli”, ha rivelato tramite il suo profilo Instagram di aver contribuito in modo sostanziale all’ideazione di questo progetto.

La Pelizon ha raccontato di essere stata contattata “per partecipare a un tavolo governativo. In riunione mi presento e inizio a dire tutte le tematiche su cui secondo me era possibile trovare possibili soluzioni sulla sicurezza stradale”.

Ad invitare alla riunione l’ex concorrente del reality è stata l’Aicdc, l’associazione italiana content digital creators. E proprio durante l’incontro Nikita Pelizon avrebbe presentato la sua idea, che è stata poi rimodellata dai tecnici del Governo.

La speranza di ridurre gli incidenti stradali

“Sta di fatto che due giorni fa – continua sui suoi social la Pelizon – mi scrivono questo: è appena uscito il primo progetto di legge ideato da me e strutturato dal Governo. Questa decisione è stata la più rapida per l’estate 2023, però secondo me vanno definiti meglio alcuni dettagli per tagliare qualche spesa”.

Dettagli sui quali la Pelizon lavorerà insieme all’associazione influencer, con la quale “faremo cose nuove e vedremo come andrà ma speriamo di ridurre gli incidenti per questa estate”.

Prima di concludere poi il suo racconto, Nikita Pelizon ha voluto ringraziare Matteo Salvini per aver preso in considerazione la sua idea, alla quale “Hanno aderito sei discoteche al momento. Ci lavoreremo e vedremo come andrà”.