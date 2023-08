Taxi gratis all'uscita delle discoteche: come funziona l'iniziativa di Salvini e quali sono le città coinvolte

Un voucher, un alcol test a fine serata e la possibilità di tornare a casa senza mettersi al volante. È ciò che contiene un protocollo d’intesa firmato al Mit tra il vicepremier e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con le associazioni che rappesentano i locali dell’intrattenimento notturno. Un taxi gratis, nella sostanza, che si colloca nell’ambito delle nuove misure per la sicurezza stradale del governo di Giorgia Meloni.

Taxi gratis fuori dalle discoteche: la nuova iniziativa di Salvini

Come detto in apertura, giovedì 3 agosto è stato firmato un protocollo d’intesa al Mit tra il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture rappresentato da Matteo Salvini e le associazioni che riguardano l’intrattenimento notturno.

Per il momento si tratta di un progetto sperimentale che partirà da agosto fino a metà settembre 2023 e coinvolgerà sei locali distribuiti in varie zone d’Italia.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini propone taxi gratis fuori dalle discoteche in un progetto sperimentale che si colloca nella nuova linea politica sulla sicurezza stradale

Per realizzare questo progetto il Mit ha stanziato dei fondi in comune accordo con le associazioni che rappresentano i locali dedicati all’intrattenimento notturno: all’esterno delle discoteche saranno presenti taxi o navette per garantire un rientro in sicurezza per gli avventori.

Il progetto si colloca nella nuova linea di governo sulla sicurezza stradale, ultimamente estesa anche a chi abbandona gli animali sulla strada.

Come funziona

Come riporta ‘Agi’, il Mit pagherà il taxi o la navetta a tutti gli utenti che risulteranno positivi all’alcol test una volta usciti dalla discoteca.

Se il limite supera la soglia stabilita, coloro che non possono mettersi alla guida saranno riaccompagnati a casa e il servizio sarà garantito anche alle altre persone in loro compagnia.

Per consentire questo, i locali di intrattenimento dovranno fornire un voucher alle compagnie locali del servizio taxi o navetta.

Trattandosi di un progetto sperimentale, dopo la prima metà di settembre verrà valutata la possibilità di una conversione all’interno del più ampio progetto sulla sicurezza stradale.

I locali interessati dal progetto

Come già riportato, il progetto sperimentale del Mit interesserà – per il momento – sei locali distribuiti in tutto il territorio italiano.

Nello specifico, come riporta ‘Repubblica’, si tratta dei seguenti esercizi:

Discoteca ‘Mascara All Music’, Mantova;

Discoteca ‘Il Muretto’, Jesolo Lido (Venezia);

Discoteca ‘Praja’, Gallipoli (Lecce);

Discoteca ‘Baia Imperiale’, Gabicce Mare (Pesaro – Urbino);

Discoteca ‘Naki’, Pavia;

‘La Capannina’, Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Con questo progetto il governo cerca di tamponare la piaga delle stragi del sabato sera, con bollettini che tra il sabato e la domenica si mostrano sempre gravi per gli automobilisti che perdono la vita al rientro a casa dopo una serata di svago.