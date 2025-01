Matteo Salvini contro Vasco Rossi sulle canne: "Lo adoro come cantante", poi il graffio del ministro al rocker

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di una delle sue dirette social, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini è tornato sul tema del nuovo Codice della Strada, in particolare dei test per chi fuma le canne e poi si mette alla guida, chiarendo quali sono le tempistiche entro le quali la droga viene rilevata, tirando in ballo anche Vasco Rossi.

Matteo Salvini sulle canne

Nella giornata di oggi – venerdì 3 gennaio 2025 – il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha tenuto una lunga diretta social, nel corso della quale ha trattato svariati argomenti, tra i quali il nuovo Codice della Strada e i test antidroga.

Il vicepremier ha risposto a un utente che gli chiedeva “ma che senso ha il test della droga che dura una settimana”, riferendosi alla molto discussa norma che mira a togliere la patente a chi guida anche in assenza di stato di alterazione, ma risultando positivo al THC (la sostanza psicoattiva prodotta dai fiori di cannabis).

Fonte foto: ANSA Il ministro Matteo Salvini ha risposto in una diretta social alle perplessità di Vasco Rossi in merito a chi fuma le canne e poi si mette alla guida anche a giorni di distanza dall’assunzione

Il ministro ha però chiarito che l’informazione non è corretta, dato che “secondo i dati della Polizia Stradale, il test salivare antidroga risale ad alcune ore indietro, non ad alcuni giorni o alcune settimane”.

Il ministro e Vasco Rossi

A quel punto però il ministro ha tirato in ballo “Vasco Rossi, che diceva che se uno si fa una canna e poi guida la settimana dopo poi risulta positivo, ma non è così”.

“Non è così caro Vasco – ha poi continuato Matteo Salvini – io adoro Vasco Rossi come cantante, come uomo non sta a me giudicare e non lo commento, ma sono stato a tanti concerti a San Siro, a Modena e in giro per l’Italia”.

Il ministro ha però voluto chiarire che “non incentivo nessuno a usare droghe di nessun genere: canne, eroina, cocaina, pasticche o porcherie varie”.

Cosa aveva detto Vasco Rossi

Le parole di Matteo Salvini fanno riferimento a quanto affermato a fine dicembre 2024, qualche giorno dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, dal cantante Vasco Rossi, che aveva duramente criticato le novità in esso contenute.

“Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni”, aveva detto il cantante emiliano.

Adesso, evidentemente dopo i primi risultati evidenziati dalle Forze dell’Ordine che hanno utilizzato i test salivari, il ministro ha aggiustato il tiro, chiarendo che la positività risulta solo in caso siano passate poche ore dall’assunzione.

È però bene specificare che, secondo uno studio condotto dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a differenza di quanto affermato dal ministro le tracce del THC nella saliva rimangono fino a 48 ore dopo l’assunzione, ben oltre la durata degli effetti psicotropi, mentre per altre sostanze come cocaina e oppiacei le tracce possono restare fino a oltre 96 ore