Ex carabiniere barricato in casa con la moglie a Pavullo vicino Modena come due anni fa: si consegna dopo ore

Come due anni fa. Un ex carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, vicino Modena, con la moglie. Non è chiaro se il 70enne fosse armato: la certezza è che un gesto simile l’aveva già compiuto il 26 dicembre 2022, culminato con la resa dopo una lunga trattativa, e che di recente pare che l’uomo sia stato seguito a causa di una forma di depressione. Sul posto carabinieri e polizia, che dopo diverse ore l’hanno convinto a consegnarsi.

Quartiere chiuso al traffico

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’uomo si è consegnato spontaneamente dopo diverse ore, uscendo di casa insieme alla moglie.

Nel frattempo, il quartiere era stato chiuso al traffico: ai vicini, invece, era stato vietato di uscire dalle proprie abitazioni.

Fonte foto: Tuttocittà.it Pavullo, in provincia di Modena, dove si è barricato l’ex carabiniere

A convincere il 70enne ci hanno pensato i mediatori dell’Arma, anche grazie alla collaborazione dell’avvocato Cosimo Zaccaria, coinvolto nella mediazione in occasione del precedente del dicembre 2022.

Ora la posizione dell’uomo sarà valutata dagli inquirenti.

Il precedente a Santo Stefano nel 2022

Il 26 dicembre 2022 l’uomo si era consegnato dopo 10 ore di trattative e tensione.

Sui tetti della sua casa erano stati posizionati addirittura dei cecchini ed era stato staccato il gas.

Secondo quanto riferito allora da Repubblica, l’ex carabiniere aveva infatti minacciato più volte di uccidere la moglie e di suicidarsi.

Qualche ora prima della resa, comunque, l’uomo aveva permesso alla donna di uscire di casa.

Chi è l’ex carabiniere

Il carabiniere in pensione è stato comandante a Castelnuovo Rangone, altro comune della provincia di Modena.

Secondo le ricostruzioni, in servizio non avrebbe mai mostrato problemi: nel dicembre 2022, in occasione del primo ‘sequestro’ della moglie, sembra che stesse attraversando un periodo di depressione, proprio come adesso.