Pavullo, ex carabiniere si barrica in casa e prende in ostaggio la moglie: aveva minacciato di ucciderla

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Si è consegnato dopo oltre 10 ore di negoziazione l’ex carabiniere di 68 anni che a Pavullo, nel Modenese, si era barricato in casa armato insieme alla moglie. Dopo una lunga trattativa l’uomo ha rilasciare la donna di 77 anni, prima di decidere di consegnarsi ai militari dell’Arma.

L’episodio

Il carabiniere in pensione, ex comandante di stazione, si è rinchiuso a casa intorno alle 10 del 26 dicembre. Inizialmente con lui, in un’abitazione di via Prediera di Pavullo Nel Frignano, c’era anche la moglie 77enne, ex parrucchiera anche lei originaria del comune sull’Appennino Modenese.

Il marito avrebbe minacciata più volte di ucciderla e di togliersi la vita. Come riportato da Repubblica, la situazione è rimasta tesa a lungo, rendendo necessario il posizionamento dei cecchini sui tetti in caso di gesto estremo dell’uomo. Nel condominio era stato pure staccato il gas.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di Pavullo nel Frignano nell’Appenino Modenese dove l’ex carabiniere si è barricato

La trattativa

I carabinieri negoziatori arrivati da Parma, sul posto insieme al comandante provinciale e il procuratore capo di Modena, hanno avviato fin da subito una trattativa con il 68enne, che dopo ore ha lasciato andare la moglie.

Soltanto dopo le 20 l’uomo ha deciso di arrendersi ai militari dell’Arma che avevano continuato a parlare con lui. Non sarebbero ancora chiari i motivi del gesto.

Il carabiniere in pensione è stato comandante a Castelnuovo Rangone, altro comune della provincia di Modena. Secondo le ricostruzioni, quando era in servizio non avrebbe mai mostrato problemi, ma ultimamente stava attraversando un periodo di depressione.