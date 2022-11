Esplosione in un gasdotto a San Pietroburgo, le fiamme visibili a chilometri di distanza: il video

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Una forte esplosione si è verificata in un gasdotto nella regione di Leningrado, nella Russia occidentale, a pochi chilometri da San Pietroburgo. La deflagrazione ha provocato un vasto incendio, con alte fiamme visibili a chilometri di distanza.

Esplosione in un gasdotto a San Pietroburgo: il video

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa statale russa Ria novosti, il governatore Alexander Drozdenko ha dichiarato su Telegram che i vigili del fuoco dopo ore di lavoro hanno domato il rogo scoppiato in seguito all’esplosione avvenuta tra Berngardovka e Kovalevo.

Le autorità locali hanno riferito che non ci sono stati né vittime né feriti e che non ci sono rischi per la popolazione.

An explosion in St. Petersburg today. Previously, the gas pipeline is on fire. pic.twitter.com/28p6NcLlRV — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) November 19, 2022

Sono in corso intanto le indagini per accertare le cause dell’esplosione. Il ministero delle Emergenze russo ha reso noto che l’esplosione nel gasdotto è stata preceduta da una perdita di gas.