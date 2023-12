Esce di strada con l'auto e si ribalta a Quartu Sant'Elena vicino Cagliari, morto ragazzo di 21 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia nella notte alle porte di Cagliari, un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Quartu Sant’Elena. Il giovane era alla guida della sua Smart che è uscita di strada ribaltandosi più volte, inutili i soccorsi.

Incidente stradale a Quartu Sant’Elena

L’incidente mortale si è verificato nella notte tra sabato 30 e domenica 31 dicembre a Quartu Sant’Elena (Cagliari), lungo la litoranea tra Cagliari e Villasimius.

Secondo quanto riporta Ansa, la vittima dell’incidente è un ragazzo di 21 anni di Quartu Sant’Elena: è uscito di strada con la sua auto, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Morto ragazzo di 21 anni

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, verso l’1.30 il giovane per cause da accertare ha perso il controllo della sua Smart ed è uscito di strada in via Leonardo Da Vinci.

Nella carambola la piccola vettura si è ribaltata più volte e il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Per lui non c’è stato niente da fare, i soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

La dinamica

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto si apprende il 21enne stava andando dai genitori, a Flumini di Quartu.

Da quanto emerso non sono stati trovati segni di frenata sulla strada, il ragazzo potrebbe aver perso il controllo a causa dell’asfalto bagnato o per un colpo di sonno.