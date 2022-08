Entra col suv nel centro commerciale e arriva fino al secondo piano: l'incredibile video

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Forse aveva in mente di imitare i Blues Brothers quando con la sua auto è entrata in un centro commerciale nella periferia sud di Boston, negli Stati Uniti. La donna alla guida non era però inseguita dalla polizia come Dan Aykroyd e John Belushi nel celebre film del 1980: invece di avere gli agenti alle calcagna se li è trovati di fronte appena è arrivata al secondo piano, sotto gli occhi increduli dei clienti e dei commessi dello “shopping mall”.

Entra col suv nel centro commerciale: l’episodio

L’episodio è avvenuto al centro commerciale “South Shore Plaza” nella periferia di Boston e ha visto come protagonista un’anziana donna dello stesso stato del Massachusetts.

In un comunicato stampa, il dipartimento di polizia della città americana ha spiegato che, per motivi non chiari, la donna ha attraversato un ponte pedonale da un parcheggio ed è entrata nello “shopping mall” attraverso le doppie porte automatiche dove un blocco di sicurezza era stato rimosso dopo un recente incidente.

Il video

La scena è stata ripresa con video e foto dai cellulari degli acquirenti che hanno visto passare lentamente la Lincoln MKX attraverso il centro commerciale.

Police back a car out of the South Shore Plaza after a confused, elderly lady drives through a double-door entrance on the 2nd floor of one of the parking garages. @AishaMbTV @crystalhaynes @LatoyNBCBoston @NiaNBCBoston @AmakaUbakaTV @NiaAClark @SouthShorePlaza #Boston pic.twitter.com/SIT84EXlDa — Ghettova (@ghettova) August 18, 2022

Il racconto

La donna, ha guidato per circa metà della lunghezza di un campo da football lungo il corridoio principale del secondo piano del centro commerciale, prima di essere bloccata da due agenti. “Quando ho alzato lo sguardo, c’era una macchina proprio nell’angolo della mia finestra. È entrata, ha svoltato a sinistra e alla fine qualcuno l’ha fermata”, ha detto all’emittente televisiva NBC Boston Stacy Bartkos, la commessa di un negozio. A un’altra donna che ha provato a fermarla, l’anziana alla guida del Suv avrebbe chiesto: “Sai come uscire da qui?“.