Trovato morto in auto a Castel di Sangro, mistero sul decesso di un 74enne: sul corpo ferite sospette

Emergono dettagli rilevanti sul caso dell’uomo trovato morto in un’auto a Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila. Il corpo di Dante Gagliardi, pastore 74enne, è stato rinvenuto in una vettura parcheggiata nelle vicinanze della Chiesa degli Eremiti: le ferite riscontrate sono compatibili con dei morsi, aspetto che lascia ipotizzare un attacco da parte di animali. I carabinieri stanno indagando se queste lesioni siano collegate al decesso o se questo sia avvenuto per un malore, con la Procura di Sulmona che ha disposto una ricognizione sulla salma.

Trovato morto a Castel di Sangro, morsi sul corpo

Il 74enne è stato ritrovato morto al mattino di martedì 10 dicembre, all’interno della propria macchina, in sosta nei pressi della Chiesa degli Eremiti a Castel di Sangro.

A scorgerlo alcuni passanti, che notando il cadavere hanno immediatamente avvisato i soccorsi. All’arrivo sul posto, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo è stato trovato morto a Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila

Il cadavere presentava diverse ferite, la cui conformazione ha lasciato pochi dubbi. Segni di morsi, con la concreta ipotesi che questi possano essere stati inferti da animali selvatici come lupi o cani.

Una delle possibili ricostruzioni dietro alla morte dell’uomo è quindi legata a tali ferite, che potrebbero essere la causa diretta del decesso, anche se le motivazioni restano ancora da accertare.

Chi era Dante Gagliardi, trovato morto in auto

La vittima è stata identificata come Dante Gagliardi, un uomo di 74 anni, di professione pastore. Gagliardi conduceva una vita piuttosto isolata, ma non era sconosciuto agli abitanti del paese.

A indagare sul suo caso sono i carabinieri di Castel di Sangro, coordinati dal capitano Giuseppe Testa.

Allo stato attuale, gli sforzi investigativi dei militari sono concentrati sulle particolari ferite riscontrate sul corpo, con la necessità di trovare un collegamento eventuale di queste al suo decesso o accertare una causa diversa della morte, come un possibile malore improvviso.

L’attenzione è rivolta adesso sulle ultime ore di vita di Gagliardi, cercando di ricostruire la precisa dinamica dei fatti.

La salma, attualmente sotto la custodia della Procura di Sulmona, sarà oggetto di una ricognizione cadaverica per fornire risposte esaustive sulle circostanze della morte.