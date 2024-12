Incendio in una Rsa a Genzano vicino Roma, morto ospite 76enne: fiamme divampate in stanza, aperta indagine

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un improvviso incendio è divampato in una Rsa a Genzano di Roma, nei Castelli Romani, causando la morte di un uomo di 76 anni. A essere colpito l’Istituto San Giovanni di Dio, che è stato evacuato per sicurezza. Si indaga sulle cause del rogo: le fiamme si sono propagate rapidamente nella stanza dove si trovava la vittima con altre due persone, che sono state soccorse e portate in salvo.

Incendio, un morto nella Rsa

L’uomo di 76 anni ha perso la vita a causa di gravi ustioni, subite nel corso dell’incendio che si è verificato presso la Rsa “Istituto San Giovanni di Dio” a Genzano di Roma.

L’incidente è avvenuto nella struttura di via Fatebenefratelli intorno alle 17.30 di martedì 10 dicembre, quando le fiamme hanno colpito la stanza in cui si trovava il 76enne insieme ad altri due ospiti.



L’incendio è avvenuto in una Rsa a Genzano di Roma, a sud-est della Capitale

Questi ultimi sono riusciti a mettersi al riparo grazie all’intervento tempestivo del personale della struttura, mentre non è stato possibile salvare la vittima.

La causa dell’incendio a Genzano di Roma

Sull’origine dell’incendio sono state formulate varie ipotesi, nelle fasi iniziali. Dapprima si era pensato a un rogo innescato da una sigaretta dimenticata accesa, così come fra le possibilità si era considerato un possibile malfunzionamento di una stufa elettrica.

In realtà, come riporta Il Messaggero, l’incendio sarebbe stato provocato dalla stessa vittima, l’uomo di 76 anni che si sarebbe dato fuoco in modo accidentale con un accendino.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo potrebbe aver tentato di utilizzare l’oggetto, forse per fumare, quando il pigiama che indossava ha preso fuoco.

Le fiamme si sono rapidamente estese al cuscino del letto, avvolgendolo completamente. Nonostante i tentativi di soccorso, il 76enne non ce l’ha fatta.

Chi era l’ospite della Rsa morto nell’incendio

Le altre due persone presenti nella camera sarebbero rimaste sostanzialmente illese. L’incendio, inoltre, non avrebbe provocato danni ulteriori nella stanza.

Il paziente deceduto era un ospite di lungo corso dell’Istituto, ricoverato da tempo per diverse problematiche fisiche e mentali.

I carabinieri conducono ora le indagini per chiarire l’accaduto: per la vittima è stata disposta l’autopsia, al fine di chiarire le ragioni esatte del decesso.