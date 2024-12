A Giussano ragazza accoltellata al centro commerciale, fermato Said Cherrah: "Avevano una relazione tossica"

Lunedì 9 dicembre una ragazza di 24 anni è stata accoltellata fuori dal centro commerciale di Giussano, in via Prealpi, vicino a Monza. Ricoverata, ma non in pericolo vita, è riuscita a identificare il suo aggressore: l’ex fidanzato Said Cherrah, di origini marocchine, che in passato aveva già denunciato per stalking. Il 26enne aveva dapprima violato il divieto di avvicinamento e poi lanciato dell’acido alla ragazza, nel 2023. Da allora era finito agli arresti domiciliari, violati proprio il 9 dicembre, per accoltellare la 24enne. L’aggressore è stato fermato a Stradella, vicino a Pavia. Il suo avvocato ha detto alla stampa come Cherrah fosse convinto di stare ancora insieme alla sua ex.

Ragazza accoltellata a Giussano, un femminicidio scampato

Una ragazza di 24 anni è stata colpita alle spalle nel parcheggio del centro commerciale di Giussano, nei pressi della sua auto.

A ferirla sarebbe stato Said Cherrah, l’ex fidanzato, già denunciato in passato.

L’uomo è stato fermato a Stradella, vicino Pavia, dopo l’aggressione.

La ragazza, fortunatamente, è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita.

La versione di Said Cherrah

L’avvocato di Said Cherrah, Roberto Grittini, ha dichiarato all’Agi che il suo assistito “mi ha detto che stava ancora insieme alla ragazza e che si erano dati appuntamento dove poi lui l’ha accoltellata”.

Poi ha aggiunto che tra i due c’era una “relazione tossica e patologica e lui, che aveva un divieto di avvicinamento, non doveva vederla e non doveva andare a Giussano”.

Lo stalking e l’acido: chi è Said Cherrah

Ad agosto 2023 Said Cherrah, originario di Broni (Pavia), era già stato denunciato proprio per stalking l’agosto precedente, dopo aver distrutto l’auto della ragazza.

Dopo un periodo ai domiciliari, era stato disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla giovane.

Divieto violato pochi mesi dopo, il 21 ottobre 2023, quando in strada a Erba aveva lanciato dell’acido contro la ragazza, dopo una lite in strada: la 24enne aveva scongiurato gravi conseguenze grazie all’aiuto dei passanti.

Da quell’episodio è nato un processo in corso a Como, in cui Said Cherrah è imputato per stalking e lesioni.

Nel frattempo, finito ancora una volta ai domiciliari, li avrebbe violati proprio lunedì 9 dicembre per andare a Giussano e accoltellare la sua ex, approfittando di un permesso concesso per una visita medica e andando vicino a consumare l’ennesimo femminicidio.