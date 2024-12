Theo Hernandez denuncia Corona dopo le accuse sull'aggressione a una ragazza: provocazione di Zoe Cristofoli

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Theo Hernandez e la moglie Zoe Cristofoli hanno denunciato Fabrizio Corona per le accuse mosse nel video in cui si parlava di un presunto episodio di aggressione del calciatore ai danni di una ragazza in un locale. Nel filmato, Corona presentava dettagli sulla serata e sull’incidente, con testimonianze e foto. Rispondendo alle sollecitazioni sui social, Cristofoli ha confermato che la coppia ha intrapreso azioni legali, in contrasto alle false notizie e alle speculazioni, difendendo l’integrità della sua famiglia.

Theo Hernandez contro Corona, la denuncia

Nuovi guai in vista quindi per Fabrizio Corona. Il calciatore del Milan, Theo Hernandez, ha scelto di intraprendere azioni legali dopo la diffusione di un video che lo accusa a proposito di un episodio accaduto in un locale a gennaio.

Nel filmato, Corona racconta la serata con immagini, audio e testimonianze, concentrandosi sulla presunta aggressione da parte di Hernandez verso una ragazza.

Fonte foto: IPA

Fabrizio Corona allo stadio di San Siro a Milano

Le gravi accuse coinvolgerebbero anche una risoluzione legale tra il locale e la società calcistica milanese per danni: nel documento video sarebbe stata interpellata la ragazza, che però ha rifiutato di essere coinvolta, e il club rossonero attraverso un presunto collaboratore, presentato con volto e voce camuffata.

La rivelazione di Zoe Cristofoli

Dopo aver scelto inizialmente il silenzio per evitare di alimentare il gossip, Theo Hernandez ha deciso di non restare indifferente alla situazione dopo le accuse mosse da Corona.

Sua moglie, Zoe Cristofoli, ha confermato la denuncia sui social, rispondendo a un utente che chiedeva se avessero intenzione di agire legalmente.

La donna, incinta del loro secondo figlio, ha anche espresso opinioni dure contro Corona, accusandolo di cercare disperatamente attenzioni.

“Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni” ha scritto su Instagram. “Dai su, mi sembra anche folle che dobbiamo dare spiegazioni. Vuole solo questo lui, attenzione che nessuno gli dà. Se torna in galera non dispiace a nessuno”.

I dubbi della moglie di Theo Hernandez

Sempre sui social, Zoe Cristofoli ha risposto alle affermazioni di Fabrizio Corona, mettendo in discussione la sua versione dei fatti.

Secondo la donna, se la vittima dell’aggressione fosse stata davvero picchiata, sarebbe stata la prima a denunciare, e ha criticato chi sfrutta il suo nome per diffondere notizie false.

Infine, riguardo al gossip sulla presunta infedeltà del compagno, Cristofoli ha chiarito che non c’è alcuna verità, lasciando al loro legale il compito di gestire la situazione.