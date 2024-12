A Giussano ragazza accoltellata al centro commerciale: fermato l'ex, le aveva lanciato dell'acido in passato

Lunedì 9 dicembre una ragazza di 24 anni è stata accoltellata fuori dal centro commerciale Gran Giussano, in via Prealpi, vicino a Monza. La giovane è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo: sarebbe stata raggiunta da almeno una coltellata alla schiena intorno alle ore 13:30 nel parcheggio, mentre era vicina alla sua auto. Al momento sarebbe esclusa la pista della rapina, l’ipotesi è che l’aggressore fosse un uomo di origini straniere, un ex fidanzato che in passato le avrebbe lanciato dell’acido. Il sospettato è stato fermato a Stradella, vicino Pavia.

Ragazza accoltellata a Giussano

Non si tratterebbe di una rapina, secondo quanto riferito da Ansa: la 24enne sarebbe stata colpita alle spalle nel parcheggio del centro commerciale, mentre era vicina alla sua auto.

Il Corriere della Sera riporta che un uomo sarebbe attualmente fermato per l’aggressione alla 24enne.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Giussano, in provincia di Monza-Brianza, dove è avvenuta l’aggressione

Fermato l’ex, l’aveva già aggredita con l’acido

Il fermato sarebbe un uomo di origini straniere, che avrebbe violato gli arresti domiciliari a cui era costretto per aver lanciato dell’acido proprio contro la ragazza.

Il processo sarebbe attualmente in corso a Como, ma il presunto aggressore avrebbe approfittato di un permesso di uscita per incontrarla e aggredirla.

Le forze dell’ordine lo hanno localizzato e bloccato a Stradella, vicino Pavia.

L’arrivo dei soccorsi al centro commerciale

Secondo quanto riferito da quotidiani locali, l’allarme sarebbe scattato immediatamente grazie alla segnalazione di un testimone, che avrebbe tempestivamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sarebbero quindi arrivati un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense.

Sembra che, fortunatamente, la 24enne non sia in pericolo di vita.

Anzi, secondo l’Ansa avrebbe già rilasciato alcune dichiarazioni utili alle indagini, condotte dai carabinieri.