Esplosione a Calenzano in una raffineria, boato avvertito anche a Firenze: almeno un morto e 7 feriti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In una raffineria a Calenzano, in provincia di Firenze, si è verificata un’esplosione. La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini. Sul posto sono intervenuti il sistema di regionale di emergenza sanitaria, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social network. L’esplosione è stata avvertita anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta, fino a Firenze. L’aria è descritta come irrespirabile. Al momento ci sarebbero almeno un morto e 7 feriti.

Esplosione a Calenzano: cosa è successo

L’esplosione si è verificata in una raffineria di Calenzano, non troppo distante del centro commerciale I Gigli. Stando a quanto riportato da Il Tirreno, molte case nei pressi dell’esplosione hanno i vetri in frantumi.

La colonna di fumo è visibile da tutta la città e il boato è stato avvertito anche a Firenze.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà + − Calenzano (FI) search hotel Hotel restaurant Ristoranti local_taxi Taxi local_parking Parcheggi Farmacie Ospedali account_balance Bancomat Poste local_gas_station Benzinai Supermercati Home Mappe Calenzano (FI) Via Del Pescinale LIBERO

L’esplosione si è verificata in via del Pescinale, nel Comune di Calenzano, in provincia di Firenze

Dall’Aou di Careggi hanno fatto sapere che, dopo l’esplosione, il policlinico di Careggi ha attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un significativo arrivo di feriti. Il piano prevede il blocco dell’attività ordinaria dell’ospedale e spazi ad hoc riservati al pronto soccorso.

L’esplosione nel sito Eni di Calenzano, stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, è avvenuta in un’area definita punto di carico, dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante. Più di un mezzo sembra essere coinvolto dalle fiamme, che hanno interessato anche la pensilina della struttura.

Il bilancio dell’incidente: almeno un morto e 7 feriti

La prefettura di Firenze ha reso noto il bilancio provvisorio dell’incidente nel sito di stoccaggio.

Ci sarebbero almeno un morto e 7 feriti: di questi, 2 sarebbero in codice rosso.

La nota di Eni

Eni, dopo l’incidente, ha diramato una nota:

“Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a Calenzano e che i Vigili del Fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause. Seguiranno aggiornamenti”.

L’avviso del Comune di Calenzano dopo l’esplosione

Sulla pagina Facebook del Comune di Calenzano, alle ore 11 di lunedì 9 dicembre, è apparso un messaggio:

“Si è verificata un’esplosione nell’area Eni nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale). L’area dell’incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso”.

Il Comune di Calenzano, dopo l’esplosione, ha invitato la popolazione a “non avvicinarsi all’area interessata“. Ai residenti è stato inoltre raccomandato di “tenere chiuse porte e finestre” e di “spegnere eventuali impianti di climatizzazione“.

Il messaggio della Protezione Civile su IT Alert

La Protezione Civile, in seguito all’esplosione nella raffineria di Calenzano, ha sottolineato che “è importante evitare di recarsi in quella zona e di mantenere le strade libere per i mezzi di soccorso, per quanto possibile”. Anche la Protezione Civile ha consigliato “in via cautelativa di tenere chiuse le finestre”.

Tutti gli ospedali e il pronto soccorso della zona sono stati allertati.

La prefettura di Firenze ha aggiunto che il Dipartimento ha attivato It Alert per un raggio di 5 km dalla zona di esplosione avvenuta a Calenzano, “con cui si chiede di tenere chiuse le finestre e di non avvicinarsi alla zona”.

Autostrada chiusa per l’esplosione a Calenzano

Come reso noto da Autostrade per l’Italia alle ore 10,51, l’uscita di Calenzano-Sesto Fiorentino sull’autostrada A1 è chiusa al traffico per incendio.

L’uscita consigliata per chi proviene da Firenze è Firenze Scandicci. L’uscita consigliata per chi arriva da Bologna è Barberino di Mugello.

Treni sospesi

A causa dell’esplosione a Calenzano, sospesa anche la circolazione ferroviaria sulle linee:

Firenze-Bologna

Firenze-Prato-Pistoia

Secondo quanto riferito dal sito Infomobilità di Rfi, i treni subiranno limitazioni e cancellazioni.