Ragazza accoltellata dall'ex a Giussano, l'ira di Matteo Salvini dopo l'aggressione al centro commerciale

Dopo l’aggressione ai danni di una 24enne, accoltellata dall’ex fuori da un centro commerciale a Giussano, il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sull’accaduto. Secondo Salvini, il comportamento del 26enne marocchino è “da bestia” e meriterebbe il “carcere duro” nel suo Paese d’origine. Prima di accoltellarla, Said Cherrah, l’autore dell’aggressione, aveva già attaccato la sua ex in passato, gettandole contro dell’acido. La ragazza, che durante l’accoltellamento del 9 dicembre è stata raggiunta da un fendente, è in gravi condizioni. Non sarebbe però in pericolo di vita.

L’ira di Salvini per l’aggressione a Giussano

A poche ore dall’aggressione della 24enne, accoltellata dall’ex fidanzato presso il centro commerciale Gran Giussano, la reazione di Matteo Salvini non si è fatta attendere.

Il Ministro è intervenuto mediante il suo account X, dove ha pubblicato una foto di un articolo relativo all’aggressione.

Il centro commerciale di Giussano (Monza) davanti al quale una ragazza è stata accoltella dal suo ex

Salvini ha affermato che colpire con un coltello la propria ex, dopo aver già precedentemente tentato di sfregiarla, è un atteggiamento da bestia.

“Espulsione immediata e carcere duro, nel suo Paese” è la conclusione della didascalia del leader della Lega.

Accoltellata dall’ex: era stata già aggredita

Quello di Salvini è un chiaro riferimento alla nazionalità dell’aggressore. Si tratta di Said Cherrah, un 26enne marocchino già noto alle Forze dell’Ordine.

Infatti, prima di accoltellare la sua ex al centro commerciale, Cherrah aveva già attaccato la ragazza, una giovane di 24 anni.

A seguito di una lite, aveva cercato di sfregiarla con l’acido: un’azione a causa della quale stava scontando gli arresti domiciliari. All’epoca, le aveva causato problemi ad un occhio, ma non danni permanenti. Provvidenziale, infatti, era stato l’intervento di una passante, che aveva aiutato la ragazza gettandole addosso dell’acqua.

Cherrah, era stato già denunciato in precedenza dalla 24enne per averle distrutto l’auto.

Il marocchino era stato arrestato nel novembre dello scorso anno e, per commettere la nuova aggressione del 9 dicembre, ha violato i domiciliari.

L’aggressione del 9 dicembre

Approfittando di un permesso, e nonostante il divieto di avvicinamento alla ragazza, Said Cherrah ha raggiunto la sua ex fidanzata presso il parcheggio del centro commerciale Gran Giussano. L’ha accoltellata alle spalle mentre la 24enne raggiungeva l’auto: erano le 13.30 circa.

Un comportamento che, secondo Matteo Salvini, meriterebbe il massimo della pena, soprattutto a causa dell’aggravante della recidiva.

L’aggressore è stato fermato dalle Forze dell’Ordine, mentre la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo. Non sarebbe però in pericolo di vita.