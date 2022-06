Elezioni in Francia del 2022, Macron tallonato da Mélenchon: l'appello di Marine Le Pen

Si aggiornano i dati sulle elezioni in Francia, con Emmanuel Macron che supera di poco Jean-Luc Mélenchon, ma si rischia di non arrivare alla maggioranza assoluta.

Macron verso la battuta d’arresto

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell’Interno francese i numeri che riguardano Macron e Mélenchon parlano di un testa a testa tra i due schieramenti.

L’attuale leader francese, infatti, con la sua coalizione Ensemble! ha raggiunto il 25,75%, tallonato dall’alleanza di sinistra di Mélenchon che al primo turno ha totalizzato il 25,66%. Per questo la coalizione di Macron rischia di non raggiungere la maggioranza assoluta.

Uno scarto di appena lo 0,9%, probabilmente dovuto anche al minimo storico dell’affluenza al voto. Secondo il Ministero dell’Interno francese, infatti, l’astensione è stata registrata al 52,49%, una percentuale che si avvicina all’ultimo record del 2017 che arrivò al 51,3%.

I primi commenti di Macron e Mélenchon

Durante il primo turno delle elezioni in Francia, alle ore 12 di domenica 12 giugno l’affluenza ha raggiunto il 18,43%, un dato che ha visto un notevole incremento alle 17 con il 39,43%.

Ora si attende il secondo turno dei seggi che si terrà domenica 19 giugno. A seguito dei primi risultati comunicati dal Ministero non sono mancati i commenti dei due sfidanti principali.

Emmanuel Macron ai seggi

Emmanuel Macron si limita a poche parole: “Bisogna restare umili” mentre Mélenchon, soddisfatto dagli exit poll della sua coalizione Nupes, commenta: “Il partito presidenziale alla fine del primo turno è battuto e sconfitto. Per la prima volta nella Quinta Repubblica, un neoeletto presidente non riesce a ottenere la maggioranza nelle elezioni legislative”.

Marine Le Pen: “Non votate Macron”

Non poteva mancare il commento di Marine Le Pen con il suo Rassemblement National, da sempre in forte opposizione con Emmanuel Macron e la sua politica.

Le Pen commenta: “Chiedo a tutti gli elettori di confermare i loro voti. Domenica prossima è importante non votare Emmanuel Macron. Se lasciate che accada, rischiamo di entrare in un tunnel senza luce per cinque anni”.

Le proiezioni Ifop-Fiducial indicano comunque l’attuale leader francese come favorito, per il quale prevedono dai 270 ai 310 seggi contro i 170-220 seggi per Mélenchon.

Si vedrà, inoltre, se l’astensionismo manterrà il minimo storico anche per la prossima tornata, un fenomeno che ha interessato anche la partecipazione degli italiani al referendum sulla giustizia.