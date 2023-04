Educatore arrestato per abusi su minori in parrocchia a Terracina, decisiva la denuncia di un genitore

Avrebbe approfittato del suo ruolo di educatore presso una parrocchia di Terracina e un’associazione di volontariato per compiere atti sessuali su due ragazze minorenni. Con questa accusa è stato arrestato un uomo di 36 anni.

Educatore arrestato per abusi su minori in parrocchia

La polizia di Terracina ha arrestato l’uomo, ora in custodia cautelare, su ordinanza del gip di Latina Giorgia Castriota emessa dietro richiesta del sostituto procuratore Valerio De Luca.

Come riporta ‘Il Messaggero, le indagini sono partite quando una ragazzina di 13 anni che frequentava la parrocchia e l’associazione di volontariato ha confidato ai genitori di essere stata oggetto di violenza sessuale.

I genitori hanno presentato una denuncia alla polizia e la Questura di Latina ha messo in atto una intensa attività investigativa, coordinata dal vicequestore Marco De Bartolis, dalla quale è emerso come i comportamenti dell’uomo sarebbero stati messi in atto anche ai danni di un’altra giovanissima, una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 16 anni.

Dalla richiesta di foto alla violenza sessuale

In entrambi i casi il modus operandi del 36enne sarebbe stato identico: frequentando gli stessi luoghi delle ragazzine e approfittando del suo ruolo, l’uomo avrebbe inviato alcune sue foto e avrebbe chiesto a sua volta immagini dal contenuto esplicito.

Come si legge in una nota della Questura, dalla richiesta di scambio di foto poi sarebbe passato “fino a creare le occasioni per rimanere solo con le vittime e in quelle occasioni abusare sessualmente di loro.

Fonte foto: ANSA Immagine di repertorio non correlata alla notizia riportata.

Maestro di religione accusato di abusi su bambini

A Terracina c’è incredulità e dolore nella comunità che orbita attorno alla parrocchia e all’associazione di volontariato nelle quali sarebbero stati commessi i fatti.

E in tempi recenti un altro caso avrebbe visto protagonista un adulto, vicino al mondo della religione, approfittare del proprio ruolo per commettere abusi su minorenni.

É di fine marzo la notizia di un maestro di religione che a Milano avrebbe compiuto abusi sessuali sui bambini.

Mesi prima dell’arresto l’uomo avrebbe già subito un trasferimento da un’altra scuola per alcuni comportamenti impropri ai danni dei bimbi.