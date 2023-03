Maestro d'asilo arrestato a Milano per violenza sessuale sui bambini: era stato trasferito da un'altra scuola

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Arrestato in flagranza di reato in un asilo di Milano mentre compiva atti sessuali su quattro bambini fra i 4 e i 5 anni. Con questa accusa è finito in manette un maestro di religione di 35 anni.

Maestro d’asilo arrestato a Milano

Le indagini sono partite dopo le confidenze fatte a una maestra da una presunta vittima, una bambina. La piccola ha riferito che il maestro le avrebbe “fatto le coccole“.

Il corpo insegnante ha così immediatamente allertato la Procura della Repubblica.

Le indagini, di cui è titolare il sostituto procuratore Rosaria Stagnaro, sono state effettuate in tempi estremamente rapidi dalla polizia locale coordinata dal dipartimento ‘soggetti deboli’ della Procura di Milano, con il supporto dei Servizi educativi del Comune.

Gli investigatori hanno proceduto all’arresto dopo avere installato nell’istituto scolastico microspie e telecamere nascoste.

L’uomo è stato ammanettato mercoledì 29 marzo e il suo arresto è stato convalidato venerdì 31 marzo dal gip Lorenza Pasquinelli.

Fonte foto: ANSA L’immagine di repertorio sopra riportata viene inserita a puro scopo illustrativo. La foto non ha attinenza con la notizia.

Ambienti della Procura citati dal ‘Corriere della Sera’ definiscono il provvedimento di arresto “urgentissimo” perché riferibile a episodi “gravissimi”.

Già allontanato per comportamenti inappropriati

Le immagini raccolte dalle telecamere hanno registrato episodi simili avvenuti nei confronti di altri bimbi della stessa scuola.

Dalle indagini è emerso come a novembre 2021 l’uomo sarebbe stato allontanato da un’altra scuola per avere baciato e accarezzato alcuni bambini.

Dal settembre del 2021 l’insegnante di religione lavorava a tempo determinato presso diversi istituti per l’infanzia di Milano.

L’uomo, inoltre, era già stato sanzionato perché in piena emergenza Covid chiedeva ai bimbi di non utilizzare la mascherina.

Si scava nel passato dell’uomo

La Procura di Milano passerà ai raggi X il passato professionale del maestro di religione per capire se abbia messo in atto abusi sessuali anche su altri bambini nelle altre scuole in cui ha insegnato.

I quattro bambini coinvolti finora saranno ascoltati in audizioni protette con l’ausilio di operatori specializzati.