Eclissi solare, il 25 ottobre 2022 la nostra stella sarà parzialmente oscurata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

L’eclissi solare del 25 ottobre sarà visibile da tutto il territorio nazionale, ma questa volta si tratterà di una eclissi ‘in tono minore’, dal momento che l’oscuramento del sole sarà solo parziale.

Eclissi solare parziale a mezzogiorno del 25 ottobre

La luminosità della nostra stella sarà ridotta fra il 20 e il 30% per una parziale sovrapposizione della luna. L’eclissi solare parziale si verificherà fra le 11:15 e e le 13:21, con un picco previsto attorno alle 12:20.

Fonte foto: ANSA

Le eclissi avvengono quando Terra, luna e sole si trovano allineati lungo un asse. A seconda che tale allineamento avvenga in maniera perfetta o meno, si parla di eclisse parziale o totale.

Mai osservare l’eclissi a occhio nudo o con strumenti inadatti

L’eclissi non va assolutamente osservata a occhio nudo, pena danni irreparabili alla vista. E nemmeno attraverso strumenti fai da te, come vetri colorati o affumicati.

In commercio esistono lenti e kit specifici per l’osservazione di tali fenomeni.

Come vedere l’eclissi solare in diretta

Si tratta del quarto evento astronomico di rilievo, dopo l’eclissi solare dello scorso 30 aprile, l’eclissi lunare di maggio e la superluna di luglio.

Anche questa eclisse, come le precedenti, sarà trasmessa in diretta su diversi canali web. Chi non potesse ammirare il fenomeno dal vivo potrà seguirlo dalle risorse messe a disposizione dall’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

Basterà visitare i canali YouTube e Facebook di EduINAF, il magazine di didattica e divulgazione dell’Istituto nazionale di astrofisica.

Possibile seguire l’eclissi del 25 ottobre anche dal sito del Virtual Telescope Project. L’evento verrà commentato da Gianluca Masi, astrofisico, curatore del Planetario di Roma e responsabile scientifico del VTP.

Altre eclissi solari in arrivo

L’eclissi solare parziale di martedì 25 ottobre 2022 sarà solo l’antipasto di altri spettacoli naturali, ben più maestosi, che si verificheranno negli anni a venire. Due eclissi, di portata ben maggiore, si verificheranno infatti nel 2026 e nel 2027.

L’eclissi solare del 2 agosto 2027 in particolare sarà uno spettacolo imperdibile: la nostra stella apparirà quasi totalmente oscurata per chi osserverà dal sud Italia e riporterà un oscuramento parziale (contenuto fra il 60 e l’80% a seconda della zona) per chi abita al centro e al nord del Paese.