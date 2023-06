Due morti nello scontro tra auto e bus a Cologna Veneta: ci sono anche tre feriti, uno è in gravi condizioni

Grave incidente nel Veronese dove un’automobile, un’Opel Astra, si è scontrata con un autobus. Il bilancio è tragico: due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, una in modo grave.

Morta una coppia di coniugi

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 1 giugno, a Cologna Veneta, nella frazione Baldaria, in via Santa Giustina. Lo scontro si è verificato poco prima delle ore 14.

Le due persone decedute si trovavano a bordo dell’auto coinvolta nel sinistro. Come riferito da Verona Today, a perdere la vita è stata una coppia di coniugi ultraottantenni residente a Sarego.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La precedenza non rispettata e l’impatto

Secondo le prime informazioni giunte sulla vicenda, la vettura non avrebbe rispettato la precedenza uscendo da una strada laterale. Il fatto di non aver dato la precedenza ha innescato lo scontro frontale con l’autobus della linea 236 di Atv, partito da San Bonifacio e diretto appunto a Cologna Veneta.

L’impatto tra i due mezzi si è verificato a due chilometri dal capolinea. La conducente del bus è rimasta ferita ed ha riportato alcune fratture. Sull’autobus erano presenti diversi studenti. Tra questi due sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo, mentre il più grave è stato portato via in codice rosso.

I soccorsi

Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero con un mezzo, oltre al personale del 118 con ambulanze ed elicottero. I tre feriti sono stati trasportati negli ospedali di Borgo Trento e San Bonifacio.

I pompieri hanno lavorato per per estrarre dalle lamiere l’autista del bus, oltre a collaborare con il personale sanitario. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni, che si sono concluse intorno alle 15.30.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine che sono chiamate a fare totale chiarezza su quanto accaduto.