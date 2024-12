Giovanni Toti lascia la politica: il nuovo lavoro dell'ex presidente della Regione Liguria dopo l'arresto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Anno nuovo, vita nuova, anche per Giovanni Toti. Dopo il patteggiamento a due anni e tre mesi con pena convertita in lavori socialmente utili, l’ex presidente della Liguria, dimesso dopo le accuse di corruzione, ha annunciato di abbandonare la politica per dedicarsi all’informazione e alla comunicazione.

L’addio alla politica di Giovanni Toti

Toti ha rivelato i suoi piani per il futuro in un’intervista rilasciata al Secolo XIX, ammettendo di essere uscito sconfitto dall’inchiesta che l’ha travolto.

“Dalla politica mi tengo con prudenza ai margini. Nel prossimo futuro sicuramente non tornerò in politica – ha dichiarato al quotidiano ligure – credo di aver dato alla politica tutto quello che potevo dare”.

Fonte foto: ANSA

Giovanni Toti alla presentazione del suo libro con l’attuale presidente della Liguria, Marco Bucci

L’inchiesta

Nell’intervista, Toti è tornato a parlare delle accuse che lo hanno portato a dimettersi dalla presidenza della Regione Liguria, affermando di ritenere “sbagliata e viziata” l’interpretazione dei magistrati di Genova.

“Non sono tra coloro che pensano che i magistrati abbiano partecipato a un complotto – ha dichiarato – Io penso semplicemente che loro vedano la vita, la politica e l’equilibrio del paese in modo profondamente diverso da come li vedo io“.

“Vedi, quando vai a 100 all’ora, ci sta che sbagli una curva e faccia un incidente o che la macchina ti tradisca: io non credo di aver sbagliato ma sono certo di aver portato questa macchina a una velocità che comporta qualche rischio” ha affermato Toti, spiegando che per semplificare le gare è stato inevitabile frequentare “queste persone” in riferimento agli altri indagati dell’inchiesta, l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e dell’imprenditore portuale, Aldo Spinelli.

Il nuovo lavoro

Dopo aver messo un punto sulla vicenda giudiziaria, Giovanni Toti ha espresso la volontà di aprire un’agenzia di comunicazione che avrà sede a Milano “perché è il centro della comunicazione. E a Genova perché è il centro degli affetti”.

Intanto è impegnato nella promozione del suo libro e come nuova penna del quotidiano Il Giornale, ma a partire da gennaio lo aspettano oltre 1.600 ore di lavori socialmente utili presso la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, dove si occuperà di campagne rivolte alla prevenzione.