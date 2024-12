Il messaggio di Giorgia Meloni per Cecilia Sala arrestata in Iran: il piano condiviso coi genitori e l'appello

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sono ore di apprensione per la situazione di Cecilia Sala, arrestata e detenuta in Iran. Della vicenda si sta interessando anche la premier Giorgia Meloni che ha condiviso un messaggio sulla vicenda della giornalista italiana. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato di un piano condiviso con i genitori della donna e ha lanciato un appello.

Cecilia Sala arrestata, la nota di Giorgia Meloni

“Riportare a casa al più presto Cecilia Sala”. È questo l’obiettivo condiviso dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota diffusa da Palazzo Chigi.

La leader del governo sottolinea come stia seguendo “con costante attenzione questa complessa vicenda” e come sia “”in stretto collegamento con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e con il Sottosegretario, Alfredo Mantovano”. Giornalista de Il Foglio e di Chora Media, Sala è in stato di fermo in Iran dal 19 dicembre scorso.

Il piano per la liberazione

Fin da quando è giunto in possesso della notizia del suo arresto, il Governo si è subito mosso per stabilire il piano da seguire per far sì che possa ritornare a casa il prima possibile.

La premier ha ribadito come tutti gli step siano stati concordati e comunicati ai genitori di Cecilia Sala e che si stia tentando di giungere all’obiettivo comune di tutti “attivando tutte le possibili interlocuzioni e con la necessaria cautela”.

Un atteggiamento questo che Giorgia Meloni si auspica continui a essere osservato anche dai media italiani.

Nessuna dietrologia

Inevitabile anche il commento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, chiamato in causa nella vicenda a causa del suo ruolo. Rispondendo alle domande dei cronisti in Senato, il ministro ha ribadito che il governo sta lavorando per liberare Cecilia Sala, grazie alla diplomazia e fatto un quadro sulle condizioni in cui si trova la giornalista.

Come spiegato dal leader di Forza Italia, Cecilia Sala ha parlato due volte con i genitori, è stata visitata dall’ambasciatrice italiana in Iran e sta ricevendo un trattamento dignitoso: viene nutrita e si trova in una cella singola. Tajani ha ribadito che le operazioni per riportarla a casa stanno procedendo in perfetta sintonia con la famiglia e ha chiesto discrezione e riservatezza, in attesa che si venga a conoscenza dei capi d’accusa per i quali è stata fermata.

Infine ha esortato che non si facciano dietrologie in merito all’ipotesi che Cecilia Sala sia stata arrestata come rappresaglia da parte di Teheran per l’arresto di un cittadino svizzero-iraniano fermato a Malpensa lo scorso 16 dicembre. “C’era un mandato di cattura internazionale emesso dagli Stati Uniti d’America, l’Italia non è competente per il procedimento penale di questo iraniano. Si vedrà l’estradizione, sarà la magistratura a decidere. Al momento è trattenuto in carcere ma con tutte le garanzie che spettano a un detenuto non italiano”, ha detto.