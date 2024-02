Dopo il crollo nel cantiere a Firenze indagini su possibili irregolari: 2 operai morti forse senza documenti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuove ipotesi di reato potrebbero aggiungersi in virtù degli approfondimenti di indagine sul crollo nel cantiere dell’Esselunga a Firenze che ha provocato la morte di 4 operai, con l’ipotesi che alcuni di essi fossero irregolari. L’inchiesta per omicidio colposo potrebbe estendersi quindi con il presunto impiego di manodopera irregolare, nella fattispecie due degli operai stranieri deceduti non avrebbero avuto i documenti. Nel frattempo si cerca ancora il quinto disperso, Bouzekri Rachimi, sepolto sotto le macerie.

Ipotesi impiego operai irregolari nel cantiere di Firenze

I 4 operai rimasti vittime del tragico incidente vivevano tutti in Lombardia, a Palazzolo sull’Oglio in provincia di Brescia. L’ipotesi è che due di loro non avessero un permesso di soggiorno regolare.

L’inchiesta per omicidio plurimo colposo potrebbe ora aggiungere nuove ipotesi di reato, se confermato l’uso di manodopera irregolare nei lavori in subappalto.

Fonte foto: ANSA

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella non ha confermato né smentito la presenza di operai irregolari, ma ha annunciato la visita della ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, al cantiere domenica 18 febbraio.

Le vittime del crollo nel cantiere Esselunga

Le vittime del crollo nel cantiere di Firenze sono Luigi Coclite, 60 anni di Teramo, Mohamed Toukabri, 54 anni, tunisino, Mohamed El Ferhane, 24 anni, marocchino, Taoufik Haidar, 45 anni marocchino. Tre persone sono rimaste ferite ma stanno restituendo risposte positive ai trattamenti sanitari.

A loro si aggiunge l’ultimo disperso, Bouzekri Rachimi, 56 anni. Le unità di ricerca stanno ancora lavorando per trovarlo, con una segnalazione da parte del cane Usar, mentre le altre salme recuperate sono state portate all’istituto di medicina legale a Careggi per l’autopsia da parte della procura.

Le indagini sulle ragioni del crollo

Gli inquirenti stanno indagando, ascoltando i tecnici e gli incaricati delle ditte coinvolte nel crollo dell’edificio in costruzione. Si ipotizza un cedimento strutturale dei solai, forse dovuto a una trave difettosa o installata in modo non corretto.

Il cantiere in seguito al disastro è stato sequestrato e vi è un divieto di sorvolo per impedire l’uso di droni da parte di persone curiose.

Schlein a Meloni: “Affrontiamo insieme emergenza”

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso la sua determinazione nel portare nuovamente all’attenzione del governo il tema della sicurezza sul lavoro.

Analogamente a quanto fatto in passato sulla violenza di genere, il Pd è disposto ad “abbandonare lo scontro con la premier Giorgia Meloni. Il cordoglio non basta più, servono misure urgenti ed efficaci. È uno dei temi su cui non agire in maniera pregiudiziale per affrontare insieme questa emergenza”.