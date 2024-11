Morte di Margaret Spada, proseguono le indagini nello studio Procopio: "Qui solo visite, non interventi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La tragica morte di Margaret Spada, giovane di 22 anni deceduta dopo un intervento al naso effettuato in uno studio di medicina estetica di Roma, continua a sollevare interrogativi. Le indagini si concentrano sulla regolarità dello studio Procopio, al centro della vicenda. Il titolare dello studio aveva dichiarato che la struttura fosse destinata esclusivamente a visite pre-operatorie e controlli post-intervento.

Studio senza autorizzazione: “Qui solo visite”

Lo studio di medicina estetica, posto sotto sequestro dopo il decesso di Margaret Spada, si trovava già nel mirino delle autorità. Un’autocertificazione del 2009 firmata dal titolare attestava che nello studio si sarebbero effettuate esclusivamente visite pre-operatorie e controlli post-intervento.

Invece il 4 novembre scorso, proprio in quella struttura, è stato effettuato l’intervento al naso alla giovane, che poco dopo avrebbe accusato un grave malore. Non è il primo: sui social sono visibili le immagini di altri interventi, che sembrano essere eseguiti nello stesso luogo sequestrato.

Fonte foto: ANSA Studio Procopio a Roma: “Qui solo visite, niente interventi”

Secondo quanto appurato dalle indagini, lo studio non aveva l’autorizzazione per eseguire operazioni chirurgiche. Il titolare, medico laureato in Italia e specializzato in Brasile, e suo figlio, laureato in Romania, sono ora al centro delle indagini.

I precedenti dello studio

La storia dello studio Procopio è caratterizzata da numerosi problemi amministrativi. Nel 2008 lo studio era stato colpito da un provvedimento di chiusura perché sprovvisto delle autorizzazioni necessarie.

Nonostante il titolare avesse sostenuto che la struttura fosse idonea per le attività dichiarate, emerge ora che né lui né il figlio potevano eseguire interventi di chirurgia estetica/plastica non ricostruttiva come quello che potrebbe aver portato alla morte della giovane.

L’inchiesta, condotta dalla Procura di Roma, punta a chiarire le responsabilità dei due medici e a verificare le sostanze somministrate a Margaret prima del decesso.

Quando ci saranno i funerali di Margaret Spada

Intanto, la comunità di Lentini, città natale di Margaret, si prepara a darle l’ultimo saluto. I funerali si terranno lunedì 18 novembre alle 11:00 nella chiesa Madre di Sant’Alfio, con il sindaco che ha proclamato il lutto cittadino.

“La città abbraccia la famiglia in un momento di dolore che colpisce tutti noi”, ha dichiarato il legale della famiglia Spada, Alessandro Vinci.