Donna picchiata mentre chiede l'elemosina a Bologna, il video dell'aggressione in pieno centro: due arresti

Un video immortala l’aggressione ai danni di una donna, picchiata e costretta a chiedere l’elemosina in pieno centro a Bologna per conto di due uomini, responsabili della violenza.

Arrestati due uomini

Complessivamente, sono tre le donne romene picchiate e sfruttate: erano costrette a chiedere l’elemosina nelle strade del centro di Bologna. A costringerle due connazionali, arrestati dalla polizia, coordinata dalla Dda, con misure di custodia cautelare in carcere per tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù.

L’indagine della squadra mobile, riporta l’agenzia Agi, è partita dalla denuncia di due giovani sorelle, contattate nel 2019 con la promessa di arrivare in Italia per fare le domestiche.

Obbligate a praticare l’accattonaggio in strada

Sono state, invece, obbligate a praticare l’accattonaggio in strada, consegnando i guadagni ai connazionali e picchiate e minacciate di ripercussioni nei confronti dei familiari rimasti in Romania.

Gli investigatori hanno rintracciato anche una terza vittima che, come documenta un video agli atti, in almeno un’occasione è stata aggredita e picchiata sotto un portico da uno dei due indagati.

La vittima ha riferito anche lei di essere giunta in Italia da alcuni anni con la speranza di un lavoro onesto, a causa il suo stato totale di indigenza, ma, una volta arrivata, di essere stata costretta dai due indagati a svolgere attività di accattonaggio, cedendo loro il denaro ricevuto.

Decisiva la testimonianza di una donna

Decisiva per l’indagine è stata anche la testimonianza di una donna italiana che, in alcune occasioni, ha avuto modo di vedere una delle vittime che recava i segni delle percosse.

In varie occasioni, a causa di un guadagno ritenuto inadeguato, le giovani donne sono state violentemente malmenate e minacciate.

Secondo L’Espresso, oltre 50 milioni di persone nel mondo vivono in una condizione di “schiavitù moderna”. Di queste 200 mila si trovano in Italia e i numeri sono in costante crescita da un decennio.

La schiavitù moderna assume molte forme ed è conosciuta con molti nomi. In estrema sintesi, si riferisce a situazioni di sfruttamento che una persona non può rifiutare o abbandonare a causa di minacce, violenza, coercizione o inganno.