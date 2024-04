Donna morta nell'incidente frontale a Monticello (Vicenza), scontro tra due auto: grave l'uomo che era con lei

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente stradale in provincia di Vicenza. Una donna di 39 anni è morta nello scontro frontale tra due auto avvenuto a Monticello Conte Otto, in condizioni critiche all’ospedale l’uomo che viaggiava con lei.

Scontro frontale tra due auto a Monticello Conte Otto

L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 23 aprile a Monticello Conte Otto, piccolo comune in provincia di Vicenza.

Secondo quanto riporta Ansa, verso le 11.30 in via Chiesa c’è stato uno scontro frontale tra due autovetture, una Lancia Y e un’Opel Insigna.

Morta una donna, due feriti

Nell’incidente è morta una donna di 39 anni residente a Zugliano (Vicenza), mentre altre due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti le ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle due auto. Per la 39enne, seduta sul lato passeggero della Lancia Y, non c’è stato niente da fare.

L’uomo di 45 anni che era alla guida dell’utilitaria è stato trasportato d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale di Vicenza, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Ferita in modo lieve invece la donna di 35 anni che era al volante dell’altra vettura, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale vicentino in codice giallo.

La dinamica dell’incidente

Ancora tutta da chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione riportata dal Giornale di Vicenza, le due auto stavano procedendo in direzioni opposte in via Chiesa quando si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino per regolare il traffico ed effettuare i rilievi di rito.