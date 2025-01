Morto Edilio Stefani presidente del gruppo Sofidel dei Rotoloni Regina, malore improvviso

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto improvvisamente Edilio Stefani, presidente del gruppo Sofidel che produce carta per uso domestico, fra cui i famosi Rotoloni Regina. Edilio Stefani avrebbe compiuto 65 anni venerdì 31 gennaio. Molti i messaggi di cordoglio, fra i quali quello dei sindaci di Lucca e Porcari. Il piccolo comune toscano ha annullato la prima giornata di carnevale in segno di lutto.

Edilio Stefani figlio del cofondatore

“Un lutto tremendo per tutte le persone del gruppo Sofidel che esprimono il loro profondo dolore per questa perdita, stringendosi intorno alla famiglia Stefani tutta”.

Così si legge in una nota del gruppo Sofidel che ha sede a Porcari, in provincia di Lucca.

Il gruppo Sofidel è stato fondato nel 1966 ed è oggi presente in dodici Paesi, fra Europa e Stati Uniti, con oltre 9.000 dipendenti e una capacità produttiva di 1.852.000 tonnellate all’anno. Nel 2023 il fatturato consolidato netto è stato di 3.129 milioni di euro.

Edilio Stefani era figlio d’arte, essendo il rampollo di Emi Stefani, fondatore insieme a Giuseppe Lazzareschi. Ma come si usava un tempo, anche i figli dei proprietari dovevano partire dal basso per fare la gavetta così da comprendere le problematiche di tutta la filiera.

I ruoli di Edilio Stefani in Sofidel

Edilio Stefani era orgoglioso nel ricordare come il suo ingresso in Sofidel fosse avvenuto a 20 anni come operaio durante i turni di notte.

Fino a dicembre 2008 aveva ricoperto la carica di direttore generale Soffass S.p.A via Leccio; dal gennaio 2009 aveva ricoperto il ruolo di business development director e technical supervisor del gruppo Sofidel. Da marzo 2021 era presidente di Sofidel.

Fra i momenti più difficili della sua vita, l’incendio che colpì un’azienda del gruppo nel giugno del 1988. “Nel momento in cui tutto bruciava vidi il dolore negli occhi di mio padre”, raccontava Edilio Stefani.

I messaggi di cordoglio

Molti i messaggi di cordoglio per la morte di Edilio Stefani. “Con la sua morte il nostro territorio perde una figura di riferimento del mondo imprenditoriale. Alla famiglia vanno le mie condoglianze più sincere e personali”, ha scritto in una nota il sindaco di Lucca Mario Pardini.

“Edilio Stefani ha dimostrato un profondo affetto per Porcari sostenendo numerose iniziative per il benessere della nostra comunità con gesti che testimoniano la volontà di restituire a Porcari parte di quanto ricevuto e di onorare la memoria del padre Emi Stefani”, ha scritto il primo cittadino Leonardo Fornaciari.

In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia Stefani e all’azienda Sofidel “che è parte integrante della comunità di Porcari”, sindaco e organizzatori hanno stabilito di annullare la prima domenica del “Carnovale Porcarese”, in programma per domenica 2 febbraio.