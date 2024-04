Thomas Del Linz morto nell'incidente stradale a Lauco (Udine) sulla SR 355: scontro tra auto, grave una donna

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ancora un incidente fatale sulle strade italiane: nel sinistro avvenuto sulla SR355 a Lauco (Udine) è morto il 24enne Thomas Del Linz. Nello scontro frontale tra le due auto è rimasta anche ferita una donna, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo, dove versa in gravi condizioni.

L’incidente stradale sulla SR355 a Lauco (Udine)

Si è verificato nella prima mattinata di oggi – lunedì 22 aprile 2024 – intorno alle ore 7, un incidente sulla strada regionale 355 della Val Degano, nel tratto compreso tra il bivio di Chiassis (frazione del comune di Lauco) e Muina (frazione di Ovaro), comuni che fanno parte della ex provincia di Udine, in Friuli-Venezia Giulia.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, due automobili si sarebbero scontrate frontalmente, una Citroën Saxo guidata da un ragazzo di 24 anni e una Ford Fiesta con al volante una donna classe 1956.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona della provincia di Udine nella quale si trova il comune di Lauco, dove passa la SR355 sulla quale è avvenuto un incidente stradale, uno scontro tra due auto nel quale è morto il giovane Thomas Del Linz

Per cause ancora da accertare, all’altezza del chilometro 4 + 100 la Citroën avrebbe invaso la corsia opposta in una curva a sinistra, andando a impattare violentemente, sia frontalmente che lateralmente, la Fiesta.

I soccorsi dopo lo scontro tra le auto

In seguito al forte impatto, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Tolmezzo (Udine) e il personale medico del 118, giunto con un’ambulanza.

I vigili del fuoco hanno immediatamente estratto dalle lamiere accartocciate i due guidatori, affidati poi alle cure del personale sanitario, che non ha però potuto fare altro che dichiarare il decesso del 24enne alla guida della Saxo, con molta probabilità morto sul colpo.

Ancora viva la 68enne alla guida della Fiesta, che è stata soccorsa, intubata e portata in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso. Non si sa se la donna sia in pericolo di vita, ma è attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Morto il 24enne Thomas Del Linz

In seguito al sinistro, la strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione, causando rallentamenti e deviazioni nel traffico locale. Dopo qualche ora però, la viabilità è stata ripristinata in entrambe le direzioni.

Sul posto, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e le operazioni necessarie alla ricostruzione dell’incidente che ha causato la morte del giovane Thomas Del Linz giovane di 24 anni, compiuti a febbraio, che era residente ad Ovaro.