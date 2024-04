Incidente sull'autostrada A22 con casello chiuso a Mantova Nord: tir ribaltato, traffico bloccato, lunghe code

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È avvenuto alle prime luci dell’alba un incidente sull’autostrada A22, tra Nogarole Rocca e Mantova Nord: un tir si è ribaltato sulla carreggiata causando il blocco del traffico, in seguito al quale si sono generate code per oltre 8 chilometri. Chiuso temporaneamente anche il casello di Mantova nord, mentre sono in corso le operazioni per liberare la tratta e far riprendere la normale circolazione.

È avvenuto alle prime luci del mattino di oggi – lunedì 22 aprile 2024 – intorno alle ore 6:30, un incidente sull’autostrada A22 del Brennero tra Nogarole Rocca, comune della provincia di Verona, in Veneto, e Mantova Nord, in Lombardia. Il sinistro è avvenuto sulla tratta che avanza in direzione Modena, in Emilia Romagna.

Secondo le prima informazioni fin qui raccolte, per cause ancora da accertare un mezzo pesante si sarebbe ribaltato sulla carreggiata, causando il blocco del traffico.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dell’autostrada A22 nella quale un tir si è ribaltato in un incidente, causando la chiusura del casello di Mantova Nord e la formazione di traffico e lunghe code

L’incidente, avvenuto all’altezza dello svincolo Mantova Nord, intorno al km 256.7 della A22, ha generato traffico crescente, che nel giro di poco tempo si è sviluppato in code di mezzi fermi sulla strada lunghe fino a 8 chilometri.

Chiuso il casello di Mantova Nord, traffico in aumento

Il mezzo pesante che si è ribaltato sulla A22, oltre a causare un aumento del traffico e delle code, ha portato la società Autostrada del Brennero S.p.A. a chiudere il casello di Mantova Nord.

Già dalle ore 6:33 di questa mattina difatti, pochi minuti dopo che si era verificato l’incidente, la società che gestisce la tratta ha pubblicato una comunicazione sul proprio sito: “Chiusura svincolo in entrata della stazione autostradale di Mantova nord carreggiata sud per incidente”.

Stesso discorso fatto, poche ore dopo, per il casello di Nogarole Rocca, che a sua volta è stato chiuso. La comunicazione di questa seconda chiusura è arrivata alle ore 10:15. Già nei primi minuti dopo il sinistro, la società che gestisce la A22 aveva fatto sapere che si erano formate “code per incidente tra Nogarole Rocca e Mantova sud carreggiata sud di 8 km”.

Gli incidenti stradali in Italia

Proprio a inizio di questo mese, in seguito alle discussioni sul nuovo codice della strada, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha diffuso alcuni dati sui sinistri in Italia durante il convegno “Strategie e strumenti per la sicurezza stradale nella mobilità” che si è tenuto alla Camera.

Il ministro ha ricordato che gli incidenti stradali sono “la principale causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni”, e che nel solo 2023, la polizia stradale ha rilevato 70mila sinistri con 1.326 morti. Buona parte di questi incidenti sono causati “da eccesso di velocità” o “dalla distrazione, legata in particolare spesso all’uso dei cellulari”.