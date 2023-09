Donna morta investita da un camion a Firenze mentre era in motorino: autista sotto shock, inutili i soccorsi

Dramma a Firenze. Una donna di 61 anni è stata travolta e uccisa da un camion in città durante la mattinata di giovedì 28 settembre 2023. La tragedia si è verificata in viale Corsica, all’incrocio con via Circondaria.

La vittima è una donna di origini peruviane

Diversi i testimoni che hanno assistito alla scena, come riferisce il quotidiano La Nazione.

La vittima, di origine peruviana, quando è stata investita era in sella al suo motorino insieme a un’altra persona, un uomo di 63 anni. Lei è deceduta mentre lui ha riportato danni lievi ma è stato comunque trasportato a Careggi per tutti gli accertamenti del caso.

Fonte foto: ANSA

Non appena il mezzo a due ruote è stato travolto dal camion sono stati avvertiti i sanitari del 118. Il personale recatosi sul posto ha tentato di rianimare la 61enne, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano e non si è potuto fare altro che constatare il decesso.

Sotto choc l’autista del mezzo pesante, che si è subito fermato.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente

A intervenire è stata la Misericordia di Sesto Fiorentino. Viale Corsica, a causa dell’incidente mortale, è stato chiuso al traffico per diverse ore così da permettere i rilievi.

I vigili urbani dovranno ora ricostruire la precisa dinamica del sinistro. Gli agenti della Polizia Municipale hanno raccolto una serie di elementi utili per le indagini.

Anche a Palermo morta una donna travolta da un camion

Un episodio gravissimo e con diverse analogie rispetto a quello di Firenze è capitato nelle scorse ore a Palermo dove una donna di 76 anni è morta, investita da un mezzo militare pesante: un camion dell’Esercito italiano.

Anche in questo frangente a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei soccorsi precipitatisi sul posto della tragedia. Si indaga sulle responsabilità dell’incidente.

Da quanto trapelato, la 76enne è stata investita in viale Lazio mentre stava attraversando la strada.