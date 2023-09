Marisa Bignardelli morta investita da un camion dell'Esercito a Palermo: stava attraversando la strada

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Gravissimo incidente a Palermo, dove un’anziana è morta, investita da un mezzo militare pesante: un camion dell’Esercito italiano. A nulla sono serviti i soccorsi, il personale del 118 ha tentato di rianimare Marisa Bignardelli, 76 anni, ma senza successo. La strada è tutt’ora chiusa al traffico per accertamenti in merito alle dinamiche. Si indaga sulle responsabilità dell’incidente.

La dinamica

Marisa Bignardelli è la vittima dell’incidente avvenuto a Palermo, in viale Lazio. La donna, 76 anni, stava attraversando la strada tra viale Lazio e via delle Alpi, quando intorno alle 10:30 è stato presa da un mezzo militare.

Si tratta di un camion dell’Esercito italiano, di grandi dimensioni, che ha provocato ferite gravi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Grave incidente a Palermo, tra viale Lazio e via delle Alpi, dove un’anziana è stata investita da un mezzo militare

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Dopo numerosi tentativi di rianimazione, i medici hanno potuto solamente confermare la morte dell’anziana donna di 76 anni.

Le indagini

Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenute le squadre della polizia municipale. Queste stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente avvenuto sull’incrocio.

La strada è coperta dalle videocamere di sicurezza e da una telecamere posta proprio sul semaforo. Le immagini sono state sequestrate dagli agenti, che potranno così far luce sulle dinamiche. Intanto la strada è stata chiusa al traffico.

Chi c’era al volante del camion

Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e ascoltato le due persone che si trovavano sul camion, diretto alla caserma Cascino di via Isaac Rabin.

Secondo quanto riferito da Palermo Today, al volante c’era un militare di 49 anni, con una lunga esperienza alla guida di mezzi pesanti o speciali.

Rischia di essere iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

Chi era Marisa Bignardelli

Marisa Bignardelli, 76 anni, era un’insegnante in pensione.

Conosciuta come Marisa, stava attraversando per andare in palestra: indossava abiti sportivi.