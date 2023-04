Donna morta dopo un volo dal terzo piano a Frosinone: stava pulendo la caldaia sul balcone, era una ex prof

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente a Frosinone. Una donna pensionata, è morta precipitando dal balcone della propria casa, al terzo piano del palazzo in cui è ubicata. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine che sono accorse sul luogo si tratterebbe di una fatalità e non ci sono ipotesi di reato.

La dinamica dell’incidente

Nella giornata del 17 aprile è morta, a Frosinone in via Brighindi, nella zona sud orientale della città, una pensionata di 73 anni.

Il contesto è quello di un incidente domestico. La donna sarebbe caduta dal balcone della propria abitazione, ubicata al terzo piano di un edificio.

La zona di Frosinone in cui si trova la casa dell’anziana

La donna, ex professoressa di scuola, sarebbe caduta a causa di un mancamento mentre puliva la caldaia di casa.

Gli incidenti domestici in Italia

Nel nostro Paese gli incidenti domestici ogni anno sono moltissimi. Secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza Vega Engineering, sarebbero oltre 4 milioni.

I più coinvolti sono proprio gli anziani, esattamente come la pensionata di Frosinone, ma anche i bambini molto piccoli sono ad alto rischio.

Tra i giovanissimi sono i maschi ad essere più propensi ad infortunarsi in casa, ma passati i 50 anni la tendenza si inverte e le donne diventano le vittime principali.

Tra gli oltre 4 milioni di incidenti domestici che ogni anno si verificano in Italia, a risultare mortali sono circa 8000. Un numero molto alto nonostante la stragrande maggioranza degli eventi di questo tipo risultino privi di conseguenze o quasi.

Il ministero della Salute mette in guardia contro gli incidenti domestici non soltanto per i danni fisici, ma anche per l’impatto psicologico che possono avere sulla persona coinvolta, che considera la casa il luogo sicuro per eccellenza.

La ricostruzione delle forze dell’ordine

Fin da subito, secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine e dei soccorritori accorsi sul luogo dell’incidente, riportate dall’agenzia ‘ANSA’, sembrava chiaro che si trattasse di una fatalità.

La donna avrebbe posizionato una scaletta sul proprio balcone per pulire la caldaia di casa, e avrebbe avuto un malore improvviso.

Sarebbe stata questa la causa della caduta e del successivo volo di oltre sette metri, e quindi della morte della anziana.

I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto immediatamente, ma non hanno che potuto constatare la morte della donna.