Donna anziana morta in casa a Sant'Angelo di Brolo dopo essere caduta nel camino: cadavere trovato dal marito

Una donna di 80 anni ha perso la vita a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina, dopo essere caduta nel camino di casa. Il grave incidente domestico è avvenuto nella serata di martedì 11 aprile 2023 e a lanciare l’allarme è stato il marito della donna, ma ormai non c’era più nulla da fare.

Cade nel camino di casa, morta 80enne

La disgrazia, secondo quanto riferito dai media locali, è avvenuta in contrada Lunella, a Sant’Angelo di Brolo nel Messinese. La vittima, l’80enne Rosina Danzè, è rimasta coinvolta in un tragico incidente domestico mentre era intenta a riscaldarsi.

Stando a quanto appurato, l’anziana si trovava vicino al focolare quando è caduta sui ceppi roventi. I primi rilievi farebbero propendere per un malore che avrebbe provocato un mancamento alla donna, successivamente caduta tra le fiamme.

La tragica scoperta del marito

A lanciare l’allarme è stato il marito della donna, che nel momento del tragico incidente non si trovava in casa. Secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, infatti, l’uomo si era allontanato un momento per recarsi nella legnaia per prendere altra legna da ardere.

Al rientro in casa la tragica scoperta, col corpo della moglie avvolto dalle fiamme. Per l’anziana ormai non c’era più nulla da fare e al loro arrivo i soccorsi non hanno potuto fa altro che constatarne il decesso.

I rilievi del caso dopo l’incidente

Sul posto sono giunti i carabinieri, il Ris di Messina e i vigili del fuoco per i rilievi del caso e per la messa in sicurezza dell’abitazione. Spetterà ora ai militari cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che, purtroppo, sembrerebbe avere tutti i connotati di una tragica fatalità domestica.

Per gli adempimenti di rito la casa è stata quindi posta sotto sequestro. In corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri delle Stazioni di Sant’Angelo di Brolo, agli ordini del Comandante Salvatore Ferrara, e della Compagnia di Patti, agli ordini del Capitano Rocco Romeo, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Per i Nebrodi si tratta di un’altra tragedia dopo quella avvenuta lo scorso 7 aprile 2023, quando a Tortorici (Messina) una donna di 65 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una violenta esplosione in casa mentre stava preparando dei dolci per la Pasqua.