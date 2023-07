Donna investita a Gemonio vicino Varese: il pirata della strada è fuggito, lei è morta in ospedale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

È stata investita da un’auto e lasciata a terra agonizzante. Dopo l’urto il pirata della strada ha proseguito la sua corsa accelerando. La donna, è poi morta in ospedale.

Giuseppina Caliandro investita a Gemonio da un pirata

La tragedia è avvenuta nella serata di sabato 1 luglio a Gemonio, piccolo comune in provincia di Varese.

La vittima è la 41enne Giuseppina Caliandro, investita nei pressi di casa sua. Giusy, come la chiamavano in paese, era piuttosto conosciuta perché aveva lavorato in uno dei bar più frequentati della zona.

Fonte foto: Tuttocittà.it Gemonio è un comune di quasi 3mila abitanti della provincia di Varese in Lombardia.

Sabato sera Giusy si trovava in via Cellina, una strada stretta e senza marciapiede, nei pressi della piazza principale del paese.

A un certo punto è sbucata un’auto che procedeva a fortissima velocità in una zona dove il limite è di 30 km orari.

Giuseppina non ha fatto in tempo a evitarla ed è stata travolta. L’auto pirata ha poi proseguito la sua corsa in direzione delle scuole.

Varese News riporta che il pirata tra piazza Vittoria e l’imbocco di via Trento avrebbe anche urtato un’altra auto.

Giuseppina Caliandro è morta in ospedale

Subito dopo l’incidente Giuseppina Caliandro era cosciente e parlava con i presenti.

“Non sembrava neppure ferita”, ha detto uno dei testimoni citato dal Corriere della Sera.

Ma la donna aveva invece riportato importanti lesioni interne. Le condizioni di Giuseppina sono rapidamente peggiorate e la donna si è accasciata sulla strada, incosciente.

I presenti hanno chiamato i soccorsi. I sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, hanno stabilizzato la donna e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese.

La morte è sopraggiunta l’indomani mattina.

Chi la conosceva la dipinge come una donna gentile e solare, molto amante della natura e degli animali.

Si cerca l’auto pirata nelle immagini di videosorveglianza

I carabinieri della compagnia di Luino stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella speranza che possano fornire indicazioni su marca, modello e colore del veicolo.

Nessuna telecamera, pare, ha ripreso direttamente l’incidente. Si stanno dunque visionando le immagini lungo le vie di fuga.