Donna dimessa dall'ospedale di Termini Imerese batte la testa in ambulanza e muore mentre sta tornando a casa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma a Termini Imerese, comune in provincia di Palermo, dove una donna di 85 anni, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, è morta a causa di una caduta avvenuta nell’ambulanza che la stava accompagnando alla sua abitazione.

Termini Imerese: le dimissioni dall’ospedale e l’incidente nell’ambulanza

La donna era stata dimessa dall’ospedale di Termini Imerese perché le sue condizioni cliniche, grazie alle cure ricevute dai medici del nosocomio palermitano, erano migliorate dopo il ricovero nel reparto di Medicina per insufficienza renale.

Per il trasporto a casa, i familiari della vittima hanno deciso di affidarsi a una ditta privata, ma nel corso del trasferimento qualcosa è tragicamente andato storto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La caduta dalla barella e il decesso

Dentro l’ambulanza, la barella su cui era stata fatta accomodare la signora appena dimessa si è ribaltata.

L’anziana è caduta ed ha battuto la testa. Subito le persone a bordo dell’ambulanza hanno capito la gravità della situazione. Infatti, subito l’85enne è stata riportata al pronto soccorso e ricoverata nuovamente.

Purtroppo, a causa dell’emorragia alla testa provocata dalla caduta, è deceduta.

La denuncia dei familiari e l’inchiesta aperta dalla procura

I familiari, dopo la scomparsa della parente, hanno presentato una denuncia alla procura di Termini Imerese e sono assistiti dall’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo.

Il pm di turno, Concetta Federico, ha già disposto il sequestro della salma in vista dell’autopsia.

L’anziana, ricoverata per insufficienza renale, aveva ottenuto il via libera dai medici per il ritorno a casa dopo che le sue condizioni di salute erano nettamente migliorate. Poi il drammatico epilogo.