14enne morto dopo le dimissioni dall'ospedale di Sarno, inutile il ricovero a Nocera: aperta un'inchiesta

Michele Annunziata, 14enne di Sarno, in Campania, è morto all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Nella nottata, nonostante il forte stato di malessere, aveva ricevuto le dimissioni dal team medico dell’istituto Martiri di Villa Malta di Sarno. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.

Michele Annunziata, 14 anni, ha iniziato a stare male nella notte tra lunedì 26 e mercoledì 27 febbraio.

Il ragazzo presentava un forte stato di malessere, accompagnato da violenti conati di vomito.

Il 14enne è stato dimesso dall'ospedale di Sarno

Preoccupati, i genitori lo hanno accompagnato all’ospedale Martiri di Villa, a Sarno, in provincia di Salerno.

I sanitari, dopo una prima analisi, hanno ordinato le dimissioni del ragazzo che, una volta tornato a casa, ha continuato a star male.

La famiglia lo ha così riportato d’urgenza in ospedale, stavolta nell’istituto Umberto I del vicino comune di Nocera Inferiore.

Le condizioni del 14enne si sono rapidamente aggravate e, poco dopo, Annunziata è morto in ospedale.

Aperta un’inchiesta a Nocera Inferiore

Le cause del decesso sono ancora ignote e, in cerca di risposte, i genitori hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.

La Procura del tribunale di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

La salma della vittima e le cartelle cliniche raccolte nei due istituti ospedalieri sono stati sottoposti a sequestro.

I motivi della morte potrebbero essere chiari in seguito agli accertamenti medico-legali che disporrà il Pubblico Ministero.

L’indagine punta a comprendere se ci sia stata una sottovalutazione dei sintomi manifestati.

Il cordoglio di Sarno

L’amministrazione comunale di Sarno, comune di nascita di Annunziata, si stringe attorno al dolore della famiglia.

Il sindaco Eutilia Viscardi, riporta Il fatto vesuviano, ha lanciato sui social un messaggio di cordoglio.

“La morte di un ragazzo così giovane è un dolore unico ed indicibile e fa capire e comprendere i veri valori e le disgrazie autentiche. – le parole della sindaca – La mia vicinanza alla famiglia, non ci sono parole, solo lacrime e sofferenza. La nostra città piange per un angelo volato via troppo presto”