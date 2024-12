Fedez lascia l'Italia e va a St Barth, Natale di lusso: il primo senza figli post rottura con Chiara Ferragni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Fedez fugge dal freddo di Milano e vola a St Barth, ma senza i figli. Leone e Vittoria trascorreranno le vacanze di Natale insieme a Chiara Ferragni, che si è spostata con la famiglia in montagna. Il rapper e imprenditore ha scelto un resort di lusso nelle Antille Francesi insieme ad un gruppo di amici.

Natale ai Caraibi per Fedez

Mentre Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere il Natale insieme alla famiglia e ai figli in montagna, Fedez è salito a bordo di un jet privato con un gruppo di amici e ha scelto il mar dei Caraibi.

A documentarlo è lo stesso Federico Lucia sui social, in un carosello di foto postate su Instagram in cui lo vediamo a bordo di un’auto sportiva e all’esterno del suo resort di lusso in riva al mare.

Fonte foto: IPA Fedez passerà il Natale lontano dai figli a St Barth, Chiara Ferragni ha scelto la compagnia della famiglia in montagna

Fedez sorseggia un drink e invita i follower a seguire il nuovo episodio di Pulp Podcast con Simba La Rue come ospite. Una fuga lontana dalle basse temperature di Milano e l’Italia, quella del rapper e imprenditore, che recentemente ha fatto parlare di sé dopo essersi presentato sul palco di Sarà Sanremo apparentemente spaesato.

Non è dato sapere da chi sia composta la compagnia scelta da Fedez per il suo soggiorno caraibico. Nel frattempo i fan attendono indizi sul brano con il quale parteciperà al Festival di Sanremo 2025, Battito.

Chiara Ferragni in montagna con i figli

Per l’influencer Chiara Ferragni, invece, la scelta è ricaduta sulla montagna di Seiser Alm, nome in tedesco dell’Alpe di Susi, in Alto Adige.

Chiara Ferragni posa sulla neve insieme alla sorella e alla madre, ma soprattutto insieme ai piccoli Leone e Vittoria. Per i fan dei Ferragnez, quindi, sfuma l’ultima speranza di una riconciliazione: dopo tanti anni di scatti di famiglia Fedez e Chiara Ferragni trascorrono il Natale in due località diverse, per la prima volta.

Il “caso” Sarà Sanremo

Sul palco di Sarà Sanremo Fedez, come già detto, è apparso quasi disorientato e giù di tono. Per questo motivo i fan hanno condiviso le loro preoccupazioni, quindi il rapper è intervenuto sui social per rassicurarli.

Durante una live su Instagram ha detto: “Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù, ma ero tranquillo”, escludendo quindi ogni attribuzione agli psicofarmaci o agli interventi subiti.