Donna arrestata in Thailandia per aver ucciso 12 amici col cianuro: tra le vittime c'era anche l'ex fidanzato

Sararat Rangsiwuthaporn è stata arrestata a Bangkok, in Thailandia. Nei suoi confronti accuse pesantissime: ci sarebbero indizi che proverebbero che avrebbe ucciso dodici persone fra amici, conoscenti e un ex fidanzato

Sararat Rangsiwuthaporn nega le accuse

L’arresto è avvenuto al termine delle indagini della polizia sulla morte di una sua amica, verificatasi nel corso di un viaggio delle due donne all’inizio del mese. La Bbc ha riferito che la polizia ritiene Sararat, che nega tutte le accuse, responsabile della morte di altre undici persone che avrebbe avvelenato con il cianuro per motivi economici.

Due settimane fa l’accusata si era recata in viaggio con la sua amica, Siriporn Khanwong, nella provincia di Ratchaburi, a ovest di Bangkok. Qui le due donne avevano preso parte a un rituale di protezione buddista nelle vicinanze di un fiume, ha spiegato la polizia.

Sararat Rangsiwuthaporn, la matahari tailandesa. La dona d’un agent de policia d’alt nivell, està acusada d’assassínar una amiga seva amb cianur a Ratchaburi i sospitosa de l’assassínat de 12 dones més. pic.twitter.com/detNpREA8C — Jordi Solé Codina (@Jordisuli6) April 27, 2023

Siriporn Khanwong è stata rinvenuta senza vita sulla riva del fiume. Tracce di cianuro sono state trovate nel suo corpo durante l’autopsia. Spariti il suo telefono, i soldi e le sue borse.

Le indagini sulle altre vittime

Le forze dell’ordine hanno raccontato che le altre presunte vittime sono decedute in modo analogo, ma non hanno fornito altre informazioni sulla vicende. Gli omicidi sono iniziati nel 2020. Le vittime non sono state tutte identificate ma tra di esse ci sarebbero l’ex fidanzato della donna e due poliziotte.

La polizia thailandese ha anche ascoltato l’ex compagno di Sararat, un alto ufficiale di polizia nella provincia di Ratchaburi, dove è morta la sua amica. La coppia si è recentemente separata, secondo quanto scrivono i media thailandesi.

La raccolta delle prove

I cari delle vittime avevano denunciato la scomparsa di gioielli e denaro, ha spiegato sempre la polizia parlando del caso. La raccolta delle prove potrebbe essere complicata: alcuni corpi infatti sono stati cremati.

Il cianuro comunque può essere rilevato nei cadaveri diversi mesi dopo la morte, se è stata utilizzata una quantità letale.