Donna aggredita in un bar a Melfi vicino Potenza, accoltellato il titolare intervenuto per difenderla

Far west in un bar di Melfi, in provincia di Potenza. Mercoledì 10 aprile un uomo di 44 anni avrebbe aggredito una donna e accoltellato il barista, intervenuto per difendere la giovane. Entrambi sarebbero rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. L’aggressore sarebbe stato arrestato.

L’aggressione in un bar di Melfi

Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, un 44enne sarebbe entrato in un bar di Melfi poco prima delle 12, accoltellando una 29enne, forse un ex collega stando ai MelfiLive.

La donna sarebbe stata trasportata in eliambulanza al San Carlo di Potenza.

Fonte foto: Tuttocittà.it Melfi, provincia di Potenza, dove sarebbe avvenuta l’aggressione

Più gravi le condizioni del barista, un 28enne intervenuto per difendere la ragazza: lui sarebbe stato trasferito in codice rosso al San Giovanni di Dio di Melfi.

Antenna Sud ha aggiunto che sarebbe stato operato.

Secondo La Nuova sarebbe stato colpito da almeno una coltellata all’addome.

L’aggressore arrestato dai carabinieri

L’aggressore, originario di Rapolla, sempre in provincia di Potenza, sarebbe stato arrestato dai carabinieri.

Il rapporto tra l’aggressore e la donna

Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, tra il 44enne e la donna aggredita ci sarebbero stati diversi attriti in passato.

Indagini ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.