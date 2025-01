Ragazzo israeliano accoltellato a Perugia nella notte: due uomini in fuga, ipotesi di atto antisemita

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un 19enne israeliano è stato accoltellato a Perugia da due uomini, che lo hanno ferito, oltre che con la lama, anche con una bottiglia rotta. L’episodio è avvenuto in pieno centro storico; la vittima è stata ricoverata in ospedale con ferite a testa e addome. Gli aggressori sono riusciti a fuggire: la polizia indaga analizzando video e testimonianze.

Giovane accoltellato a Perugia, è un 19enne israeliano

La violenta aggressione è avvenuta nella notte fra sabato 4 e domenica 5 gennaio nel centro storico di Perugia, in via Cartolari.

Il 19enne israeliano è stato accoltellato da due uomini in circostanze ancora poco chiare. Le prime indagini suggeriscono che gli assalitori abbiano agito con brutalità, uno brandendo un coltello e l’altro una bottiglia di vetro.



L’episodio è avvenuto in pieno centro a Perugia, in via Cartolari

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasferito presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove i medici hanno diagnosticato ferite a testa e addome, con una prognosi di 25 giorni.

Le indagini sull’aggressione a Perugia

I due assalitori si sono dileguati, lasciando al momento nessuna traccia. La polizia sta conducendo approfondite indagini per ricostruire i dettagli dell’episodio e identificare i responsabili.

Gli inquirenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza cittadine e raccogliendo le testimonianze dei presenti. In base ai primi riscontri, uno dei due aggressori sarebbe una persona conosciuta dalla vittima.

Il movente resta incerto: si sta verificando se l’aggressione abbia motivazioni politiche o antisemite, oppure se tali ipotesi possano essere escluse. Tuttavia, secondo quanto riferito dalle autorità, non sembrerebbe esserci un collegamento diretto con la nazionalità del ragazzo.

La tragedia a Gualdo Tadino

Nel Perugino anche la tragedia di Gualdo Tadino, dove una coppia è stata trovata senza vita nella propria abitazione di Gaifana. Daniele Bordicchia, 39 anni, guardia giurata, e la moglie Eliza Stefania, 30 anni, operatrice socio-sanitaria di origine romena, si erano sposati da pochi mesi.

I corpi sono stati scoperti dai genitori dell’uomo, che vivono nelle vicinanze. Le prime indagini suggeriscono un caso di omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe sparato alla moglie con una pistola regolarmente detenuta, togliendosi poi la vita.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, medico legale, esperti del RIS e il magistrato di turno per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno analizzando la dinamica dei fatti e cercando di capire se la coppia stesse affrontando difficoltà.