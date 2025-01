Chef Rubio condannato per antisemitismo, multa salata a Gabriele Rubini per le frasi social

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Chef Rubio è stato condannato per antisemitismo. Il noto cuoco, al secolo Gabriele Rubini, dovrà pagare 30mila euro come risarcimento danni nei confronti dell’UGEI, l’Unione dei Giovani Ebrei Italiani. Chef Rubio dovrà pagare anche le spese del processo e sarà obbligato a rimuovere immediatamente quanto pubblicato sui social.

Chef Rubio condannato per antisemitismo

Condanna per Chef Rubio che dovrà risarcire l’UGEI. Alcuni suoi post sui social sono stati riconosciuti come antisemiti dal Tribunale di Roma che aveva il compito di dirimere la questione.

Il cuoco dovrà quindi rimuoverli al più presto in quanto ritenuti colpevoli di diffamazione antiebraica e di discriminazione.

Fonte foto: IPA Chef Rubio in una foto del 2018

La decisione del Tribunale di Roma

Il giudizio del tribunale è stato patrocinato da Solomon – Osservatorio sulle Discriminazioni, insieme all’UGEI (Unione dei Giovani Ebrei Italiani) e all’Avv. Claudio Grego. Questi si è detto soddisfatto della conclusione della vicenda – interpellato da La Stampa.

A rappresentare le tre parti citate sono stati gli avvocati Joseph Di Porto e Anna Sistopaoli.

Questa sentenza, riferisce il quotidiano torinese, costituisce un precedente importante, ed un ulteriore successo nell’incessante sforzo di perseguire in ogni sede dei fenomeni che sono esponenzialmente aumentati nell’ultimo anno.

Le altre querelle di Gabriele Rubini

Non si tratta della prima volta che un pensiero di Chef Rubio, condiviso sulle piattaforme dei social network, finisce per creare polemiche e portare a conseguenze per lo stesso cuoco.

Di recente, commentando il caso della giornalista Cecilia Sala, arrestata, detenuta e poi liberata dall’Iran, Gabriele Rubini, l’aveva definita come una di quelle “miracolate sioniste e spie con la passione dei viaggi”. Il suo commento aveva generato diverse repliche, tra cui quella di Enrico Mentana, direttore del Tg La7 e non nuovo a scontri con lui.

Chef Rubio aveva scritto su X: “Lunga vita all’Iran e a chi resiste alle ingerenze imperialiste. Miracolate sioniste e spie con la passione dei viaggi non dovrebbero essere compiante, ma condannate”. La risposta del giornalista era arrivata su Instagram. “Denunciare falsamente quella donna di avere un ruolo che le aggraverebbe la posizione in modo pericolosissimo è inumano e criminale. C’è solo da sperare che anche in Iran sappiano quanto sia miserabile e indegno d’ascolto costui”, aveva scritto Mentana.