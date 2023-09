Derubano un birrificio e nella fuga si scontrano con un’auto dei Carabinieri: arrestati i tre ladri a Roma

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

I tre ladri hanno tentato di far perdere le loro tracce invano. Dopo un furto in un birrificio romano, l’auto sul quale erano in fuga si è scontrata con la vettura dei Carabinieri al loro inseguimento nei pressi di via della Pisana. I due agenti sono stati trasportati all’Ospedale San Camillo per i controlli del caso, ma sono in buona saluta. I tre ladri invece sono stati arrestati.

I fatti

Nella notte romana un gruppo di ladri si è intrufolato in un birrificio per derubarlo. La rapina va a segno, meno la fuga. Infatti dopo il furto i tre ladri si sono dati alla fuga lungo l’arteria romana di via della Pisana.

Nella corsa per allontanarsi dal luogo del furto si sono però scontrati con un’auto dei Carabinieri. Questi erano partiti alla ricerca dei ladri, proprio nel momento in cui era partita la segnalazione del furto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Furto in un birrificio su via della Pisana, a Roma

Lo scontro

L’auto dei Carabinieri si stava dirigendo al birrificio dove si era verificato il furto, quando si è scontrata con un’altra vettura. In un primo momento l’identità dei ladri è rimasta sconosciuta.

I Carabinieri tamponati hanno chiamato i colleghi della caserma del Torrino nord per avere supporto. Giunti sul posto si sono dati il cambio: i due agenti coinvolti nello scontro sono stati trasportati in ospedale per dei controlli; mentre i colleghi appena giunti hanno arrestato i ladri.

L’arresto

I Carabinieri sopraggiunti sul luogo dell’incidente, su via della Pisana, hanno controllato l’auto dei tre uomini e scoperto la refurtiva (circa mille euro), oltre a cappellini e strumenti da scasso.

Dopo il ritrovamento è scattato l’arresto: l’automobile è stata sequestrata e i tre ladri fermati. I tre hanno 24, 32 e 37 anni e provengono dai campi di via Salone.