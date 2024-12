Trenitalia down martedì 17 dicembre 2024, problemi a sito e app per i treni: cos'è successo

Il sito e l’app di Trenitalia sono soggetti a una serie di down. Il guasto è cominciato alle 15:00 di martedì 17 dicembre. I servizi sono accessibili, ma non risulta possibile consultare gli orari dei treni o acquistare un biglietto. Tentare di ultimare le operazioni fa apparire una schermata di errore con la scritta “Access Denied” seguita da una serie di codici alfanumerici.

Problemi anche alle biglietterie Trenitalia

Alcuni utenti lamentano esiti differenti, come la classica animazione con i tre punti che però non si risolve in alcuna soluzione, se non un messaggio di errore o la formula “Non abbiamo trovato nessuna ipotesi”.

Le segnalazioni sono documentate anche dal sito Downdetector, il portale che raccoglie i malfunzionamenti dei vari servizi digitali.

Fonte foto: ANSA

Sui social diversi utenti hanno raccontato come la problematica sia estesa anche alle biglietterie automatiche. Il down fa montare la rabbia fra chi in questi giorni si sta organizzando per le vacanze natalizie viaggiando in treno.

La nota di Trenitalia

Nel tardo pomeriggio, Trenitalia ha diramato una nota: “I sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia non sono al momento funzionanti a causa di un disservizio tecnico attualmente in corso. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile”, è stato scritto.

E ancora: “Trenitalia ha potenziato le informazioni ai passeggeri in stazione e a bordo treno e autorizzato la vendita dei biglietti a bordo treno senza sovrapprezzo”.

I commenti degli utenti

Sui social i commentatori si dividono fra chi è irritato e chi ironizza. “Qualcuno avrà piantato un altro chiodo sull’alimentatore del modem a 56k del server…”, scrive qualcuno riferendosi a un recente incidente.

“E pensare che era appena stata eletta la compagnia ferroviaria migliore d’Europa…”, commenta qualcuno.

“Lollobrigida oltre al treno ha fermato anche il sito”, scrive un utente.

“Ci scusiamo per il disagio”, scrive qualcuno facendo il verso alla voce registrata che nelle stazioni ferroviarie indica ritardi, spostamenti di binario e cancellazioni.

Falsa partenza per i biglietti digitali Atac

Il down ai servizi Trenitalia arriva nello stesso giorno in cui è stata resa nota la possibilità di acquistare i biglietti Atac “in formato digitale anche su sito e app Trenitalia”. Che però, nel primo giorno di rilascio del servizio, non sono acquistabili causa guasto.