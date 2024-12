Madre di Vladimir Kara-Murza ricoverata per sospetto avvelenamento, lui smentisce: cos'è emerso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La madre dell’oppositore russo in esilio Vladimir Kara-Murza è stata ricoverata in ospedale con sintomi che possono essere ricondotti a un avvelenamento. Una circostanza che è stata però smentita da Kara-Murza stesso, che ha specificato che la madre è effettivamente stata soccorsa dai medici tedeschi, ma che al momento non ci sarebbe traccia nel suo organismo di agenti velenosi.

Sintomi da avvelenamento per la madre di Kara-Murza

Elena Gordon, madre dell’oppositore di Putin Vladimir Kara-Murza, è stata ricoverata durante la giornata del 17 dicembre all’ospedale Charité di Berlino con sintomi che potevano essere ricondotti a un avvelenamento.

La portavoce della polizia di Berlino ha confermato che gli investigatori stavano verificando quanto accaduto per capire se ci fossero gli estremi per un caso di tentato omicidio.

Fonte foto: ANSA Vladimir Kara-Murza in carcere

La donna è stata curata nello stesso ospedale dove fu ricoverato un altro oppositore politico di Putin, Aleksei Navalny, quando fu avvelenato con l’agente nervino Novichok nel 2020.

La smentita dell’oppositore russo

Vista l’identità della donna, i medici di Berlino hanno immediatamente cercato tracce di agenti nervini nel sangue di Elena Gordon. I primi test hanno però dato tutti esito negativo.

A fugare ogni sospetto sulla possibilità che Gordon fosse stata avvelenata è stato lo stesso Kara-Murza. Tramite il suo canale Telegram, ha fatto sapere che la madre non è stata avvelenata.

“Mia madre è effettivamente in ospedale a Berlino, ma i sospetti di avvelenamento e di un attacco cardiaco, grazie a Dio, non sono stati confermati. I medici la stanno ancora esaminando” ha dichiarato.

La liberazione di Kara-Murza

Kara-Murza è uno dei principali oppositori ancora in vita del presidente russo Vladimir Putin. Durante la sua attività di opposizione è sfuggito a due tentativi di avvelenamento con il Novichok, mentre si trovava in Russia.

Successivamente è stato arrestato e condannato a 25 anni di carcere nelle prigioni russe. Soltanto un grosso scambio di prigionieri tra Usa e Russia gli ha consentito, proprio nel 2024, di riottenere la libertà.

Kara-Murza ha proseguito la sua attività di oppositore di Putin in esilio, lontano dalla Russia, per evitare di essere nuovamente arrestato o avvelenato.