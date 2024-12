Daisy Osakue all'Apple Store di Torino accusata di furto, l'atleta delle Fiamme Gialle si sfoga su Instagram

Dalle Olimpiadi alle accuse di furto. L’atleta della Nazionale italiana del lancio del disco, Daisy Osakue, è stata fermata in un Apple Store di Torino, in via Roma, dalla sicurezza. La rappresentante delle Fiamme gialle ha bollato l’episodio come razzista, denunciando la disavventura sul proprio account Instagram in un video.

Daisy Osakue accusata di furto all’Apple Store di Torino

Secondo quanto riferito da Daisy Osakue, l’atleta olimpica si sarebbe recata all’Apple Store di Torino, in via Roma, domenica 15 dicembre.

La rappresentante delle Fiamme gialle era a caccia di un adattatore per caricare il nuovo iPhone, comprato precedentemente.

Lì, la donna sarebbe stata accusata di furto.

Lo sfogo dell’atleta in un video su Instagram

La stessa Osakue, in quasi 3 minuti di Instagram Stories, ha denunciato l’episodio, bollandolo come razzista:

“Momento sfogo, se volete ascoltate, se no… Partiamo dal presupposto che sicuramente è colpa mia, perché dovevo farmi gli affari miei e starmene inside, invece sono uscita fuori perché c’era una bella giornata, c’era il sole e mi serviva ‘sto cacchio di adattatore nuovo, perché ho preso il cellulare nuovo e vorrei fare tutto new. Faccio un giro in centro, tutto bello, c’è il sole, c’è caldo, vado nei negozi, se c’è qualcosa, non mi piace niente… entro da Apple, non so chi è di Torino quindi sapete come è fatto, vado al piano sopra, prendo l’adattatore, poi intanto stavo guardando cover, cose… intanto con le cuffie, stavo ascoltando la musica, I was feelin’ good. E poi a un certo punto vado giù, vedo un attimo le cuffie, facciamo questa pazzia e compriamo anche le cuffie della Apple, al che mi sento qualcuno che si ferma davanti a me, mi blocca e mi fa: ‘Devi pagare prima di andare‘”.

L’atleta, quindi, sorpresa, reagisce:

"'In che senso devo pagare? Sto andando giù, dopo aver guardato quello che guardo pago giù'. Vabbé, era uno di quelli della sicurezza di Apple, della security, col coso arancione (…). Mi blocca e mi fa: 'No, sto facendo il mio lavoro'. Io dico: 'Guarda, senza offesa, siamo seri, guardiamoci. Hai bloccato me e non hai bloccato altra gente, perché?'. 'No no, sto facendo il mio lavoro, sto facendo il mio lavoro'".

Così Osakue decide di mostrare il tesserino della Guardia di Finanza: “‘Guarda, giusto per farti capire la figura di m**** che ti stai facendo, hai beccato l’unico militare di colore e hai fermato me perché credevi che stessi rubando’. Non ha più detto niente”.

E ancora:

“Fatto sta che ha fatto irritare. Una delle ragazze, carinissima, sopra vien da me e mi fa: ‘Tutto a posto? Hai bisogno di una mano?’. Faccio: ‘No, guarda, devo pagare perché mi è stato detto che devo assolutamente pagare qua sopra prima di poter scendere’. E lei mi fa: ‘No, guarda che puoi andare giù, puoi guardare quello che vuoi, tanto devi pagare con uno di noi’. Termino qua perché ho le p**** veramente girate, sto tornando a casa a piedi, saranno tipo 4-5 chilometri, ma me li faccio a piedi. Perché se salgo sul bus e qualcuno mi tocca… parto di testa. È anche colpa mia, perché… di domenica… vicino alle Feste, vicino a Natale, tu esci fuori per fare cosa? Sono scema io (…), la cosa mi ha dato veramente fastidio, mi ha fermata, io stavo scendendo le scale, c’era tantissima gente, e mi ha fermata, come se stessi rubando tutto il negozio, invece avevo un adattatore da 25 euro in mano. Poi, la cosa divertente per me, no? Se lo stessi rubando ce l’avrei in mano in bella vista?”

Chi è Daisy Osakue, aggredita nel 2018

Daisy Osakue è nata il 16 gennaio 1996 a Torino da genitori nigeriani.

Gareggia per le Fiamme gialle dal 2018, agli Europei 2023 ha vinto un oro e un argento nel lancio del disco singolo e a squadre.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha chiuso all’8° posto.

Nel 2018, l’anno prima dell’oro alle Universiadi 2019 di Napoli, era stata aggredita a Torino, colpita con un uovo lanciato da un’auto in corsa: “Ho temuto che fosse acido“, raccontò all’epoca.