Ramy Elgaml morto in un incidente a Milano, il video inedito dell'inseguimento mentre scappa dai carabinieri

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Spunta un video inedito sull’inseguimento tra i carabinieri e lo scooter sul quale viaggiava Ramy Elgaml, il 19enne di origini egiziane morto nella notte tra il 23 e il 24 novembre a Milano. Le immagini mostrano la corsa del motorino condotto dall’amico Fares Bouzidi per le vie della città nel tentativo di seminare i militari, ma non il momento dell’incidente.

Ramy Elgaml, il video inedito dell’inseguimento

Il video dell’inseguimento è stato mostrato per la prima volta nella serata di giovedì 12 dicembre dalla trasmissione di Rete 4 Diritto e Rovescio.

Il filmato mostra la corsa del T-Max con a bordo il 19enne Ramy Elgaml e il suo amico 22enne Fares Bouzidi nel tentativo di sfuggire ai carabinieri che tentavano di fermarli.

Fonte foto: ANSA

Un inseguimento di 8 chilometri per le strade di Milano da Corso Como fino al quartiere Corvetto, che si è concluso con l’incidente in via Ripamonti che è costato la vita al 19enne.

La fuga dai carabinieri per le vie di Milano

Il video proviene da una delle gazzelle dei carabinieri che ha inseguito i due giovani nella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso.

Le immagini mostrano i tentativi di Bouzidi, alla guida dello scooter, di seminare i militari per le vie di Milano.

Il giovane le prova tutte per sfuggire ai carabinieri, sgusciando tra le auto e passando più volte col rosso, fino a imboccare una via contromano.

Il video mostra anche un dettaglio molto significativo, quando Ramy Elgaml perde il casco che forse avrebbe potuto salvargli la vita poco dopo.

Il casco vola via quando lo scooter passa di corsa sopra due dossi in via San Barnaba.

Non c’è il momento dell’incidente

Il video diffuso dal programma di Rete 4 finisce quando lo scooter svolta in una viuzza laterale, facendo perdere le proprie tracce. All’inseguimento però ci sarà un’altra vettura dei carabinieri.

Le immagini quindi non arrivano all’epilogo fatale dell’inseguimento, lasciando così intatti tutti i dubbi sulla dinamica dell’incidente in cui è morto Ramy Elgaml.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al gip di Milano, l’amico del 19enne ha accusato i carabinieri di aver provocato l’incidente tamponando lo scooter.

Attualmente ai domiciliari, Fares Bouzidi è indagato per omicidio stradale insieme al vicebrigadiere che era alla guida della gazzella.

Nell’inchiesta sono indagati anche altri 5 militari, accusati a vario titolo di depistaggio e favoreggiamento.