Crolla palazzo per turisti di 13 piani ad Alessandria d'Egitto: si cercano persone sotto le macerie, il video

Si preannuncia drammatico il bilancio del crollo di un palazzo avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 26 giugno 2023, in un quartiere di Alessandria, in Egitto. Si scava ancora tra le macerie per trovare superstiti, ma è già stato confermato che ci sono vittime.

Il palazzo crollato si trova nella zona di Sidi Bishr

Le prime notizie sono iniziate a circolare nel primo pomeriggio di oggi, rilanciate da emittenti locali come Al Arabiya. Il palazzo di 13 piani si trova nella zona di Sidi Bishr, esattamente in Khalil Hamada Street e al primo piano ospitava un supermercato. Stando a quanto riportato, sarebbe prevalentemente ad uso turistico.

Le cause del crollo sono ancora da chiarire, ma come sottolinea la fonte disastri del genere non sono rari nel Paese nord-africano, a causa della scarsa manutenzione e dei bassi standard nel settore edilizio.

Sul posto sono arrivate autorità e mezzi di soccorso: si scava per cercare superstiti sotto le macerie dell’edificio e per ora dal ministero della salute sono stati confermati almeno quattro morti. Tuttavia, non si conosce ancora il numero esatto delle vittime.

Il video e le testimonianze da Alessandria

Sono diverse le immagini già diffuse in rete, così come i video che da Alessandria mostrano cosa rimane del palazzo di 13 piani crollato nell’area Sidi Bishr. Secondo le autorità, sotto le macerie ci sarebbero diversi residenti come clienti del supermercato al primo piano.

Tra loro, secondo quanto testimoniato dagli ufficiali sul posto, non ci sarebbero bambini. Il governatore di Alessandria, riporta Al Arabiya, ha dichiarato che il crollo dell’edificio è stato dovuto ad una “spaccatura verticale” nella struttura, ma la Procura si è già attivata per investigare.

A sad event A multi-storey building collapsed in Alexandria, Egypt The cause of the collapse was serious design defects. People remain under the rubble, now they are trying to free them pic.twitter.com/gxQghscMth — Anurag Mishra (@manners0009) June 26, 2023

Nessun altro edificio nelle vicinanze è stato coinvolto dalla tragedia e non c’è stato bisogno di evacuare i dintorni, ha proseguito il governatore Muhammad al-Sharif.

Il crollo degli edifici in Egitto è un problema serio

Come detto, quanto accaduto nella giornata di oggi non è una rarità nel Paese. Solo poche settimane fa, il 20 maggio, un altro edificio è crollato nel villaggio di al-Taramasa, nella provincia meridionale di Qena. Quattro persone sono morte nella tragedia, tra i quali anche un neonato.

A giugno 2022, invece, un episodio simile è costato la vita ad altre sei persone, quando un palazzo è crollato nella capitale Il Cairo, nel quartiere el-Waily.

In Francia, intanto, in questi giorni si stanno facendo ancora i conti con il crollo del palazzo in pieno centro a Parigi, dovuto un incendio causato da un’esplosione. Il bilancio, in questo caso, è stato di 33 feriti lievi.