Come sta Flavio Briatore dopo aver perso 18 chili, Bianca Berlinguer preoccupata: "È il digiuno intermittente"

Flavio Briatore riappare in Tv nel nuovo programma di Bianca Berlinguer e stupisce per il fisico visibilmente asciutto. La conduttrice, al debutto su Rete4 con la prima puntata di ‘È sempre Cartabianca’, sembra preoccupata per l’aspetto dell’imprenditore, il quale, alle domande sulle sua salute, rassicura la giornalista: “Faccio il digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare” chiarisce Briatore.

Briatore a ‘È sempre Cartabianca’

“Da un anno seguo questa linea, in un anno ho perso 18 chili. Sto bene? Sono qua…” dice il manager piemontese alla presentatrice. Briatore è intervenuto nella nuova trasmissione di Bianca Berlinguer dicendo la sua su diversi temi di attualità politica ed economia: “Continuo a pensare che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse. La reputazione del nostro presidente del Consiglio all’estero è molto alta. Credo sia il primo ministro che ha avuto più consensi all’estero, anche più di Draghi”.

“È difficile gestire questo Paese – ha detto ancora Briatore – il governo c’è da 8 mesi. Finché non arriveremo ad avere una repubblica presidenziale, in cui vince le elezioni comanda e decide, si sarà sempre sotto il tiro del nemico”, aggiunge. “Nel nostro settore – tra ristorazione e turismo – i salari sono aumentati, il prodotto finale è costato di più. L’utile per le aziende è diminuito, perché i costi a carico delle aziende non sono diminuiti. Il salario minimo? Potrebbe essere anche un bene” ma “non credo cambi niente”.

La polemica

A luglio l’imprenditore era stato al centro di una polemica per delle affermazioni, pronunciate proprio durante una puntata dell’ex trasmissione su Rai 3 della giornalista, sull’utilità per i giovani di andare a lavorare appena terminata la scuola, piuttosto che continuare gli studi. L’esempio di Briatore sui figli dei falegnami aveva scatenato la polemica, ma, nuovamente ospite di Bianca Berlinguer, il manager è tornato sul concetto: “La maggior parte dei ragazzi che escono dall’università iniziano a lavorare a 26-27 anni, se cominci a 20 hai 6-7 anni di vantaggi. L’università è una piattaforma di disoccupati: il 15% trova lavoro, l’altro 85% no”.

“Il problema vero – sostiene Briatore – è che la gente non ha voglia di lavorare. Riceviamo 100-200 curriculum, ai colloqui le persone chiedono quanti sono i giorni liberi. Non gli interessa lavorare, gli interessa il tempo libero -dice-. Non vogliono lavorare il sabato e la domenica. Questo problema riguarda in particolare l’Italia. Vi invito a venire in ufficio da noi quando facciamo le interviste… Lo dico e lo ripeto: i ragazzi di oggi non hanno la voglia di lavorare che aveva la mia generazione“.

Il debutto di Berlinguer su Rete 4

Flavio Briatore è stato tra gli ospiti della prima puntata della nuova trasmissione di Bianca Berlinguer, che nella serata di martedì 5 settembre ha fatto il suo esordio su Mediaset e su Rete 4 dopo una carriera in Rai.

“Forse qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e anche io sono un po’ sorpresa” ha detto la conduttrice in apertura di programma.

“È stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai3 – ha detto Berlinguer – La Rai resterà per sempre nel mio cuore, con tutte le persone che hanno dimostrato di volermi bene e me ne vogliono ancora. Con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura, tutto cambia: anche noi abbiamo avvertito il desiderio di fare una nuova esperienza. Siamo sempre noi, con le nostre idee, con le nostre passioni e la nostra curiosità”.