Voci su Michele Santoro in Mediaset con Bianca Berlinguer: il retroscena del colloquio con Silvio Berlusconi

Ci sarebbero trattative in corso per il ritorno di Michele Santoro a Mediaset, a 24 anni dalla fine di ‘Moby Dick’, il programma di approfondimento che il giornalista condusse su Italia 1.

Michele Santoro a Mediaset, l’indiscrezione

L’estate è il periodo in cui le trattative diventano febbrili, in vista della presentazione dei palinsesti autunnali.

Per il ritorno di Santoro a Mediaset non c’è nulla di definito al momento, se non alcune indiscrezioni giornalistiche. Fonte foto: ANSA Michele Santoro negli studi di ‘Otto e mezzo’ su La7 il 12 giugno 2023.

Secondo i retroscenisti, al momento il giornalista e Mediaset si starebbero annusando.

È ‘Il Foglio’, con un articolo di Salvatore Merlo, a sganciare la bomba.

Il quotidiano racconta di lunghi e reiterati contatti fra la dirigenza della TV presieduta da Pier Silvio Berlusconi e Michele Santoro.

La telefonata fra Silvio Berlusconi e Michele Santoro

Ma non solo: qualche settimana prima di spirare, anche Silvio Berlusconi chiamò Michele Santoro per una lunga conversazione. A rivelarlo è stato lo stesso giornalista.

I due, entrambi schierati sul fronte dei pacifisti, parlarono della guerra per una quarantina di minuti e della “inadeguatezza complessiva dei politici italiani, di destra e di sinistra” nel fronteggiare la crisi russo-ucraina.

Verso il termine del loro colloquio, scrive ‘Il Foglio’, Berlusconi avrebbe prospettato a Santoro un rientro a Mediaset.

Una sorta di riappacificazione a 21 anni da quell’editto bulgaro con il quale il capo di Forza Italia denunciò “l’uso criminoso” del mezzo televisivo fatto da Biagi, Santoro e Luttazzi.

Il 72enne Santoro potrebbe dunque tornare presto sugli schermi della TV fondata da Silvio Berlusconi, ma non è ancora chiaro in quale veste.

Quale futuro per Michele Santoro a Mediaset

Possibile la presenza di Santoro in veste di ospite fisso del programma di Bianca Berlinguer su Rete4.

C’è da ricordare in questo caso che i trascorsi fra i due non sono dei più sereni: Santoro e la Berlinguer si scontrarono duramente nel 2016 quando vennero chiamati a collaborare a una striscia quotidiana di approfondimento su Rai 2.

Sempre secondo le indiscrezioni, il giornalista preferirebbe comunque avere un programma di approfondimento tutto suo in veste di conduttore o di capo progetto.