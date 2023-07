Flavio Briatore svela il futuro del figlio: "Nathan farà il cameriere, partire dal basso è fondamentale"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Flavio Briatore torna sulla polemica che lo ha visto protagonista negli ultimi giorni e svela il futuro di suo figlio. Secondo quanto affermato dall’imprenditore infatti Nathan farà il cameriere perché ”partire dal basso è fondamentale”.

Le spiegazioni

In un intervista per Libero l’imprenditore Flavio Briatore è tornato a parlare della polemica sui figli dei falegnami e della sua amica e collega Daniela Santanchè. A Cartabianca Briatore ha raccontato un episodio personale ed evocato un futuro senza più “lavori umili”, accusando i genitori falegnami e mutatori (in generale proprietari di medio-piccole imprese) di voler far studiare i figli.

Nell’intervista ha spiegato che il suo ragionamento non è stato compreso. “Non metto in discussione lo studio – ha esordito – Se non ha (n.d.r un giovane) alcuna ambizione particolare e frequenta l’università solo per compiacere le aspettative dei genitori, questo è sbagliato e dico che è meglio che vada a lavorare”.

Fonte foto: IPA Flavio Briatore dietro le quinte della Formula 1

L’esempio del falegname

Durante l’intervista Flavio Briatore è entrato nello specifico dell’esempio portato nell’ultima puntata di Cartabianca sui falegnami. Ha voluto chiarire che se il figlio di un falegname vede l’attività del padre andare bene allora da grande sarà invogliato a portarla avanti e non andare all’università. “Gli istituti tecnici, una volta considerati luogo di svogliati, sono invece una enorme risorsa”, ha sottolineato.

Nel discorso di Briatore però sembra contare l’aspetto economico e quella voglia di continuare un’attività che funziona. Le nuove dichiarazioni dell’imprenditore quindi non rispondono del tutto alla polemica sulla volontà e il diritto di accedere all’ascensore sociale.

“Mio figlio farà il cameriere”

Per rafforzare quanto detto nell’intervista Briatore ha poi dichiarato che il figlio “partirà da zero” e appena sarà in età da lavoro farà il cameriere. “È fondamentale se vuole un giorno diventare manager, partire dal basso come ho fatto io nella mia vita”, ha spiegato. Eppure Nathan Falco Briatore proprio da zero non parte.

Lo scorso anno Nathan ha fondato la Billionaire Bears Nft, diventando uno dei più giovani Ceo al mondo. Tale iniziativa era stata commentata dal padre spiegando che sarà lui a insegnare al figlio tutto quello che serve e per questo non frequenterà l’università. Inoltre il giovanissimo Nathan si troverà a vivere in una condizione economica ben diversa dai suoi futuri colleghi camerieri, rendendo l’esperienza del partire dal zero un po’ meno autentica di quanto Briatore senior forse vorrebbe per il figlio.